Lorena Fernández: "La Ley Trans genera una importante laguna jurídica y social"

Audio

Si los trámites parlamentarios no lo impiden -que no parece que lo vayan a impedir- en unos meses aquí en España cualquiera de nosotros, tú o yo, podremos ir a un registro civil y decir que queremos cambiar ante la ley de sexo. Que por ejemplo no me quiero llamar Lorena y que me quiero llamar Juan. O al revés.

Solo cinco días después de que la Ley de la Eutanasia sea una realidad en nuestro país el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de la llamada ley Trans por la que se reconoce el cambio de sexo como un mero trámite administrativo. Lo llaman 'libre autodeterminación de género' y si ya el asunto tiene su aquel, las lagunas jurídicas y sociales que deja por el camino, lo peor es que con esta ley en la mano un chico o una chica de tan solo 12 años podrá realizar este cambio sin pruebas, sin informes médicos. Desde los 16 años sin la autorización de sus padres. ¿Se puede uno arrepentir y decidir que quiere dar marcha atrás? Sí, pero tan solo una vez.

La ley estrella de Irene Montero, que ahora mismo está explicando tras ese Consejo de Ministros que ha dado luz verde, ha generado una división en el Gobierno con la vicepresidenta Carmen Calvo en contra y con las feministas históricas también poniendo el grito en el cielo y es una realidad. En 'Mediodía COPE' Nicolás Jové, miembro del Comité de Bioética de España, ponía sobre la mesa las incertidumbres que se abren a partir de ahora: “Realmente, se queda solamente a esa decisión arbitraria de un momento determinado de la vida en el que uno quiere cambiar. Sin más trámite que ir al registro”.

Y ella es Arancha, es la madre de Juan Pedro, uno de esos jóvenes que ahora mismo están confinados en varios hoteles de Mallorca tras ese brote de COVID inmenso que afecta ya a media España, que deja 1.200 positivos y 5.000 en cuarentena. En 'Herrera en COPE' nos ha contado que está dispuesta a ir a por todas contra el Gobierno balear por retener por la fuerza a estos chavales: “Vuelve a ser negativo en la última PCR. Seguirán siendo negativos, cuanto más tiempo lleven allí, acabarán siendo positivo porque es un hotel lleno de covid donde los han metido”.

Lo que iban a ser viajes de estudios de Segundo de Bachillerato se han convertido hoy en problema sanitario además de un rifirrafe entre quienes dicen que no se puede retener por la fuerza a estos chicos -menores la mayoría- y quienes defienden que en qué cabeza cabe haber permitido estos viajes a Mallorca cuando la pandemia aún está lejos de terminar.