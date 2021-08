Lorena Fernández: "El Ejecutivo elude la responsabilidad culpando a Aznar de la subida de la luz de hoy"

Audio

El comprobar cómo va esa curva de contagios de COVID ha centrado y sigue centrando nuestro interés desde hace año y medio, que es cuando la pandemia estalló en España. Pero viendo que la última ola va remitiendo ahora lo que miramos con más detenimiento es otra curva. La del precio de la luz. Suma y sigue. Si julio se convirtió en el mes con la factura eléctrica más cara de la historia de España ya les digo que cuando no hemos llegado ni a la mitad de agosto, éste va a superar con creces al pasado.

Basta unos pocos datos para ver cómo esa curva sigue en ascenso y que aún no hemos llegado al 'pico'. El lunes el precio de la luz marcaba los 106 euros el megavatio por hora. El martes subía hasta los 112. Hoy llega hasta los 114 pero mañana jueves el mercado asciende un escalón más hasta casi los 116.

Ni la rebaja del IVA del precio de la luz ni la suspensión del impuesto a la generación -las medidas que el Gobierno puso en marcha al inicio del verano- ni tampoco el bono social al que están acogidos algo más de un millón de consumidores están ayudando a paliar el recibo. A frenar, recordemos, lo que se considera un bien básico. No estamos hablando de un capricho. No es comprar una prenda de ropa. No es ir a cenar al último restaurante de moda. Es simplemente poner la lavadora o encender el aire acondicionado.

El Gobierno está comprobando estos días como se le escapa de las manos un asunto que afecta a toda la población sin saber muy bien qué hacer ante ello. Les decía ayer que los ministros del ramo, Teresa Ribera y Alberto Garzón andan desaparecidos, que Sánchez también aunque hoy ha reaparecido desde su descanso veraniego en Lanzarote pero que sobre ello ni palabra. Y casi mejor porque la que ha hablado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero lo ha hecho para culpar de la subida del recibo eléctrico al PP. Al de Rajoy y al de Aznar. Señora Montero. El presidente Aznar salió de la Moncloa hace 17 años. Sobran las palabras.

Y en esta tesitura estamos hoy cuando arranca este miércoles la ola de calor que parece que va a ser la más importante del verano. Hemos tenido, la verdad, hasta ahora un verano bastante más fresco de lo habitual pero claro, estamos en agosto y que se superen los 40º en muchos puntos de España pues es lo normal. Ya la alerta naranja está activada en parte de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra, Aragón y Cataluña y mañana se anuncia roja para mañana en el Valle del Ebro. Pero según vaya transcurriendo la semana el mercurio seguirá en ascenso y al margen de ese aire acondicionado o ventilador que habrá que encender -con el riesgo de aumento del recibo de la luz- lo que crece es el riesgo de incendios. No ha habido hasta el momento ningún gran fuego este verano en España precisamente porque hasta el momento no ha hecho demasiado calor pero en la memoria de todos están las imágenes de Grecia o Italia de estos días. El fuego asolando buena parte de ambos países. En 'Herrera en COPE' hemos hablado con Raúl de la Calle, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales: “La época grave está por llegar, ya lo estamos viendo, ya estamos en alerta extrema de aquí hasta este domingo y nos hace temer que los 14 grandes incendios que llevamos en España este años, pues sean solo un aperitivo y se puedan producir muchos más”.