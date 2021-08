Lorena Fernández: "Dos semanas separan la llegada de los talibán de las evacuaciones"

Audio

Se llama Paula. Esta joven leonesa salió de Kabul solo unos días antes de que los talibanes volviesen a hacerse con el poder. Paula ha vivido varias semanas con una familia afgana, con su traductor Bashir. Él se ha escondido por miedo a represalias y ella llevaba reclamando que por favor Bashir y su familia fuesen incluidos en ese listado de Exteriores para ser evacuados. En 'Mediodía COPE' nos adelantaba las buenas noticias recibidas: "Ya conseguí ayer por la noche... Está en la lista. Y de momento no quiero decir nada porque ha sido una noticia de últmo momento y sinceramente ahora solo puedo esperar, podemos esperar y que llegue al aeropuerto y que él pueda venir hasta aquí".

Que llegue a ese aeropuerto él y los siete familiares con los que vive. Hay un bebé de tan solo año y medio.

Ocho días, tan solo una semana, han cambiado la historia de Afganistán al menos para los próximos años. Con la velocidad con la que se están desarrollando los acontecimientos en este país y sus ramificaciones que alcanzan al resto del mundo conviene pararse a analizar en qué punto estamos ahora:

Por un lado los talibanes intentando formar un gobierno provisional y manteniendo ese cerco al aeropuerto internacional de Kabul. En ocho días al menos 20 personas han muerto intentando entrar en las instalaciones.

Y aunque en Occidente no lo comprendamos el régimen cuenta con importantes apoyos entre la población. Pero no todos porque a él se resiste un pequeño reducto que nunca han controlado. Ni en los 90, la considerada como época de mayor del terror en el país. Es el valle de Panjshir. A unos 150 km de Kabul, en una zona montañosa, guerrilleros locales han repelido siempre el avance talibán. También ahora resisten a él. Para que te hagas una idea es la única de las 34 provincias de Afganistán que no está bajo influencia talibán.

Por otro está esa llegada masiva de refugiados a distintos países. Desde la madrugada del miércoles al jueves siete aviones han aterrizado en España. 556 personas que han pasado o lo están haciendo por esa mini ciudad provisional que el Ejército ha montado en tiempo récord en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Salida a contrarreloj que si nada lo remedia tiene fecha límite: el martes 31 de agosto. Decía que ha pasado solo una semana de que en Afganistán el tablero geopolítico se diera la vuelta pero solo queda otra para que de allí salgan quienes anticipan las represalias por parte de los talibanes.

El mundo contiene la respiración con Afganistán mientras sigue vigilando la evolución de la pandemia. Con la vacunación contra el COVID muy avanzada en Europa seguimos esperando a que las autoridades sanitarias comunitarias decidan si es necesario o no inyectar una tercera dosis de refuerzo. En Israel ya se está administrando a los mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas o especialmente delicadas. Está pesando mucho en esa decisión la llegada de nuevas variantes. Pero es una cuestión peliaguda porque no hay un consenso generalizado sobre su oportunidad. En 'Herrera en COPE' nos respondía el microbiólogo José María Eiros: "Qué es pauta completa? No sabemos todavía lo que es pauta completa. Tenemos experiencia en otras infecciones respiratorias, nosotros trabajamos por ejemplo en gripe, y sabemos que la vacunación anual lo único que hace es proteger de una manera más eficiente a la comunidad, por lo tanto podríamos estare en una situación donde las terceras dosis al menos para aquellos que son subsidiarios de recibirlas fueran una buena noticia".

Al margen de la decisión de los expertos tres datos para la reflexión. En España ya tenemos dosis suficientes para que todos nos vacunemos. En Europa 95 de cada 100 habitantes han recibido al menos una dosis de la vacuna. En África son solo 7 de cada cien.