Herraiz: "El CIS de Tezanos y el CIS catalán compitiendo por ver a quién ayudan. Con dinero público, claro"

En apenas dos días, la economía española ha reflejado su cara más cruda, que a la vez es la más real. A los datos del paro se ha sumado hoy el indicador que mejor retrata la situación en cualquier lugar del mundo: el Producto Interior Bruto. En 2020, la economía española registró un desplome del 11%.

¿Esto es mucho o es poco? Lo primero que hay que decir es que las previsiones del Gobierno de Sánchez siguen fallando. Además, es una caída mayor que la de Alemania, con un retroceso del 5%. Y hay alguno que dirá, venga, no nos podemos comparar con Alemania que es la locomotora de Europa. Pues vamos a mirar a Francia. Y en el país vecino ha caído un 8,3. Casi tres puntos menos que en España. En Italia no actualizan el dato hasta la semana que viene, aunque el Gobierno italiano prevé un descenso de su economía del 9%, también por debajo de la española.

Son datos macroeconómicos que se reflejan en las listas del paro. Ahí tenemos esos 1.200.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo. Y ahora el desplome de la economía, del 11%, el mayor de la serie histórica desde la Guerra Civil. ¿El reflejo? No es el único, pero lo vemos en las colas del hambre. Miles de personas buscan refugio y comida en los bancos de alimentos y parroquias. Y muchas son personas como tú y como yo que jamás se han visto en una situación así. Por eso, tienen incluso pudor a dar su nombre real. Es el caso de Pedro, nombre ficticio al que le hemos encontrando recibiendo ayuda de las hijas de la Caridad: “Yo perdí el trabajo a raíz del confinamiento, porque no podía teletrabajar, no tenía ordenador y me echaron. A raíz de eso, como no podía pagar el alquiler, me quedé en la calle. Y por un amigo me enteré de que esto existía y gracias a ellos como todos los días”.

Esto es lo que preocupa, lo que interesa a los ciudadanos, sobre todo a los que la pandemia les ha dejado sin nada. En los despachos, viven una realidad paralela y eso es lo que vamos a ver en cada uno de los discursos que escuchemos en la campaña electoral para las elecciones del 14 de febrero en Cataluña. Y la prueba la tenemos hoy en el denominado CIS catalán. Este lo elabora un organismo que depende directamente de la Generalitat de Cataluña y que se llama centro de estudios de opinión. El CIS del conjunto de España sobra recordar que está en manos del socialista José Félix Tezanos. Bueno pues el de Tezanos prevé que Illa y el PSCE van a ganar las elecciones en Cataluña y el CIS de la Generalitat que lo harán los separatistas, dejando a Illa en tercer lugar. ¿De verdad, que con la crisis económica que tenemos encima, con las colas del hambre que no paran de crecer, tenemos que seguir gastando decenas de millones de dinero público en estudios dirigidos que no sirven para nada?