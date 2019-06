Herráiz: "Dentro de la vida de todo estudiante, la selectividad es un momento que te marca"

Audio

En este primer lunes de junio, ha comenzado una semana que miles de estudiantes no van a olvidar. Son los jóvenes que van a realizar la prueba de acceso a la universidad, que ahora llaman EvAU y que durante años fue la selectividad. Hoy son noticia las negociaciones para alcanzar pactos de gobierno, la visita de Donald Trump a Reino Unido o el rechazo del Supremo para que el independentista Jordi Sánchez pueda reunirse con el Rey. Pero todo esto carece de interés o tiene un interés muy relativo para los cerca de 300.000 estudiantes que se enfrentan a esta prueba.

Hoy han empezado las pruebas en Castilla-La Mancha, mañana en Asturias, Aragón, Madrid, Valencia, Extremadura y Navarra. Y así progresivamente hasta que la semana que viene arranquen en Cataluña y Galicia, que serán los últimos en hacer la antigua selectividad.

Dentro de la vida de todo estudiante, este examen es uno de los que más ha marcado. Y no sólo a los jóvenes que hacen la prueba. Tiene en vilo también a padres, hermanos, abuelos y todos los que estén cerca de ellos. Hay un dato que sirve de gran alivio para los que en estos días se efrente a este examen. Nueve de cada diez alumnos aprueban la convocatoria ordinaria. Otra cosa es la nota, porque hay carreras cuya demanda no ha parado de subir. Es el caso de matemáticas. Hace unos años, la oferta era muy superior al número de solicitudes. No se llenaban las aulas.

Ahora, todos los que estudian Matemáticas consiguen trabajo. Y eso, lógicamente, provoca que se multiplique el número de personas que quieren cursarla. Detrás, están elementos como el big data y la inteligencia artificial que hacen que esta carrera tenga un 100% de empleabilidad.

Hace tiempo que en España urge un consenso en materia de Educación, algo que se antoja hoy mucho más difícil que hace un tiempo ante un parlamento de lo más heterogéneo. Pero no estaría demás que los criterios de evaluación y el nivel de dificultad de los exámenes fuera el mismo independientemente del lugar donde se viva. Y eso, viendo convocatorias anteriores, no es así.

Es asunto prioritario para miles de estudiantes y sus familias en un día en el que sigue siendo noticia las negociaciones para formar gobiernos en Comunidades y Ayuntamientos. La joya de la corona para todos los partidos es Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad, pero hay un punto de especial relevancia. Por muchos factores. Ese es Navarra. La coalición formada por UPN, Ciudadanos y PP ganó las elecciones pero sin mayoría absoluta. La lógica dice que todos los partidos constitucionalistas deberían unirse. Pero ya saben que ni la lógica ni el bien común ganan siempre en política. Los socialistas navarros quieren gobernar a toda costa. Y ahí entran muchos elementos en juego. El pacto incluiría a Geroa Bai, a Podemos, a Izquierda Ezquerra pero necesitaría también la abstención de Bildu y eso no gusta en Ferraz. Desde el PSOE han filtrado que no avalan la negociación del PSN en ese sentido pero no ha habido ninguna desautorización pública. Esto no ha hecho más que empezar, pero si en Navarra termina gobernando María Chivite con el apoyo indirecto de BILDU Pedro Sánchez quedaría completamente retratado.