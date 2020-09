Herraiz: "Con la que está cayendo y la prioridad del Gobierno vuelve a ser Franco, Franco y más Franco"

Audio

Que la evolución de la pandemia a día de hoy en España no es buena, lo corroboran los datos oficiales y sobre todo los reales. Que no nos enteramos cuando llegó el virus y ni cuándo la situación se ha complicado por segunda vez, también. En cambio, en tiempos de pandemia, el Gobierno sigue dando pasos que nada tienen que ver con atajar la crisis sanitaria y las consecuencias económicas que tenemos encima. Lo último es la ley de la memoria democrática. Es el eufemismo para volver a hablar de Franco, el único gran logro de Sánchez durante este mandato. En esa ley, como te puedes imaginar, abordan cuestiones que son de máxima preocupación ahora mismo para miles de españoles que abren la nevera y está tan vacía como su bolsillo. ¿Qué incluye? Ilegalizar la Fundación Francisco Franco, anular las sentencias franquistas o terminar con los títulos nobiliarios concedidos por Franco. Todo Franco, Franco y más Franco. Es lo que más interesa ahora mismo a los españoles.

Esta ley de la memoria democrática no es la única que quieren colar en tiempos de pandemia. Ahí está también la ley Celáa o la ley de la eutanasia. Hoy te estamos contando la historia de Esther Cazalla. Está casada, tiene 55 años y dos hijos. Le han detectado un cáncer de mama y metástasis ósea que es incurable, lo que no implica que no se pueda cuidar. Cuando la enfermedad ya se le descontroló, ella pidió morir, pero los cuidados paliativos le han devuelto la esperanza. El viernes hará un mes que está en un centro de la Fundación Vía Norte Laguna donde familiares y amigos la reciben a diario. La palabra eutanasia no está en su diccionario. Así nos lo ha contado: “Solamente sé que la desesperación era absoluta. Yo en ese momento si la eutanasia hubiera existido, yo hubiese pedido que me matasen. Es que era imposible vivir con ese dolor”.

Ella quiere vivir y ha cambiado de opinión cuando ha conocido los cuidados paliativos. ¿Por qué desde la administración no inciden en esto? Porque es mucho más sencillo y más barato la alternativa de la muerte rápida. No estaría de más escuchar a más personas como Esther.

Y mientras el Gobierno se centra en cuestiones que considera inaplazables, el virus sigue su expansión sin control en muchos lugares. La Junta de Castilla y León estudia esta tarde endurecer las restricciones en Salamanca, Valladolid y León. En las dos primeras capitales llevan ya 15 días limitando al mínimo la actividad hostelera, las reuniones privadas a 10 personas y reduciendo el aforo en todas las actividades. Sin embargo, la curva del coronavirus sigue al alza y hoy anunciarán más medidas. Esto en estas tres capitales de Castilla y León. En Murcia, los 60.000 vecinos del casco urbano de Lorca han recibido con resignación su inminente regreso a la fase 1. Fundamentalmente, este escenario limita sus movimientos y reduce la actividad económica del municipio. Los hosteleros se quejan de que siempre les toca a ellos y que, en Totana, a pesar de la vuelta a esa fase, no han conseguido frenar la expansión del bicho. Si no se reducen los brotes y paralizamos la economía, estamos haciendo un pan como unas tortas.

La última hora que te cuento, en cuanto a las restricciones, es que el gobierno balear va a imponer nuevas medidas. El viernes se va a confinar otro barrio de Palma, será el quinto, además del casco histórico de Ibiza.