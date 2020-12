Herraiz: "La alegría de la vacuna no es incompatible con contar otras realidades que no gustan al Gobierno"

Audio

La compañía farmacéutica Pfizer asegura que ya ha resuelto los problemas logísticos que han complicado la entrega de la primera gran entrega de la vacuna. Lo del sábado fue casi testimonial y hoy estaba prevista la llegada de 350.000 dosis a España. Un contratiempo en la fábrica de Pfizer en Bélgica, en Poors, ha retrasado su entrega a ochos países, incluido el nuestro. Finalmente, ese paquete de vacunas no llegará hoy, como estaba previsto, sino mañana. Esto no ha impedido que a lo largo de este lunes se sigan suministrando las vacunas que llegaron el sábado.

En 'Herrera en COPE' lo hemos comprobado en la residencia que el grupo Los Nogales tiene en el Paseo Imperial de Madrid. Antonio Berlanga es su responsable. “Lo que tenemos programado es recibir 300 vacunas esta semana. Las 100 primeras llegaban ayer a las 9 de la mañana y han llegado bien. Esperemos que mañana a las 9 de la mañana lleguen las otras 100. El miércoles otras 100. Y para la semana que viene serán 200, 200 y 200. Bueno, si se ha retrasado esperamos que estos señores de Pfizer lo arreglen rapidito”, ha explicado.

Hasta ahora, todos los testimonios que hemos escuchado son de ancianos, de mayores felices y esperanzados por tener la vacuna. Y, ¿te preguntarás? ¿Esto es lo común? ¿Todos quieren ponérsela? Hay que decir que la mayoría no está poniendo problemas aunque siempre hay excepciones. “Las personas que se iban a vacunar hoy, ha habido una señora y ha llamado el hijo. 'Oye que he oído que tiene efectos secundarios, a mi madre no la vacunéis...' Y ha dicho la señora que de eso nada. Que ella se vacuna con sus compañeras y que ella manda. Así que el hijo ha dicho 'bueno, me garantizáis que ella va a estar bien'. Por supuesto que sí. La vacuna es segura y tomamos todas las medidas de precaución”, ha comentado Antonio Berlanga.

La alegría por la llegada de la vacuna no es incompatible con contar otras realidades que le gustan mucho menos a este gobierno. Tras tres días sin actualizar los datos, hoy el registro del Ministerio de Sanidad superará los 50.000 muertos por coronavirus. Esto en el cómputo oficial. La realidad eleva la cifra de fallecidos por encima de los 70.000.

¿Cómo es la evolución en España? Todavía es pronto para registrar la incidencia de las cenas de nochebuena y los encuentros en torno a la Navidad. Pero todas las comunidades que han adelantado hasta el momento sus datos registran un aumento de los hospitalizados. 18 ingresos más en Galicia, 72 en Cataluña y 23 en Baleares. También hay más pacientes en sus UCI. Así que para los que piensen que con la vacuna ya está todo hecho, hay que decir que nada de eso.