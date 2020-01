Antonio Herraiz:"Ya verán como Torra maquina para seguir siendo presidente"

Audio

Quim Torra no puede seguir siendo diputado autonómico de Cataluña. Lo acaba de confirmar el Supremo que tumba la enésima maniobra del presidente de la Generalitat para aplazar la sentencia que le condena año y medio de inhabilitación. Durante la campaña electoral incumplió la orden que le obligaba a retirar la propaganda separatista de los edificios públicos, no una vez, y ahora tiene que dejar su escaño. ¿Puede serguir siendo presidente de la Generalitat de Cataluña? Aquí, una vez más, estaremos ante una interpretación torticera del reglamento por parte de Torra. La decisión está en manos del parlamento catalán y aquí seguro que maquinaran informes, por muy inverosímiles que sean para que torra siga al frente de la Generalitat. Aquí va a entrar en juego lo que digan los letrados que no van a ser ajenos a la pugna entre el partido de Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña. Escenario abierto con una posibilidad real de adelanto electoral en esta comunidad.

Al margen de las consecuencias de esta decisión del Supremo, hoy hemos preguntado a los protagonistas por la noticia avanzada anoche en el Partidazo de COPE. Según informó Juan Antonio Alcalá, si Iker Casillas descarta liderar una candidatura opositora a Luis Rubiales para la presidencia de la Federación Española de fútbol, la alternativa podría ser Rajoy. ¿Qué dice el ex presidente? Bueno, ya saben que como buen gallego, suele bordear las preguntas complejas: “Yo he venido a hablar de mi libro y mi libro termina el día que yo dejé de ser presidente del Gobierno. Y no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa: ese tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro”.

Pues hay que quedarse con ese titular. Rajoy no desmiente la noticia adelantada por el Partidazo de COPE. Esta mañana hemos preguntado también al alcalde de Madrid. Y Martínez Almeida lo ve con buenos ojos: “No sé qué hay de cierto. Supongo que si lo da el Partidazo de COPE es porque se habrán testado las correspondientes fuentes. Rajoy desde luego es un gran experto y un gran conocedor del mundo del deporte, por tanto está en su perfecto derecho para poder presentarse a la Federación Española de Fútbol”.

Hace bien el alcalde de Madrid en no dudar de lo que se cuenta en el programa deportivo líder de la radio española.