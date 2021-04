Antonio Herraiz: "Urge una decisión pero Sanidad no decide nada con AstraZeneca"

Audio

En España hay cerca de dos millones de personas que están en el limbo del plan de vacunación. Fundamentalmente son profesores, policías, guardias civiles, bomberos. A partir del 8 de febrero recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Según determinaban los ensayos, la segunda dosis se debía inyectar a las 12 semanas. Eso es lo que marca el prospecto porque es lo que se había ensayado.

Pero todo lo que ha rodeado a esta vacuna ha estado marcado por contratiempos. Se han cambiado varias veces las franjas de edad en la que se debía inyectar, se llegó incluso a paralizar su suministro después de la aparición de varios casos de trombos.

En España, este lunes se cumplen esas 12 semanas recomendables para los que recibieron la primera dosis en febrero. Y hoy, la comisión de salud pública tenía que decidir qué hacen. ¿Se les va a poner la segunda dosis con AstraZeneca? ¿Será un pinchazo con la vacuna de otra marca? ¿O se les dejará con una sola dosis aunque el grado de inmunización sea menor? Varias opciones sobre la mesa y ¿qué decisión ha tomado Sanidad? Ninguna. No han decidido nada. Prefieren esperar. ¿Cuánto? Entre 4 y seis semanas por lo que esos dos millones de personas entre profesores, policías, guardias civiles o bomberos seguirán con la incertidumbre.

¿A qué están esperando para tomar una decisión? La ministra Darias no lo ha detallado pero hay que recordar que hay un ensayo en marcha para comprobar la efectividad de la mezcla de vacunas. Es un ensayo en el que han participado ya 400 voluntarios. Aún así hay médicos que no entienden esa decisión. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid: “Desde el punto de vista técnico es inexpliclable. Yo no lo puedo entender. No podemos meter por medio un ensayo clínico que metodológicamente tiene unas carencias tremendas y que condicione semejante estudio, con ese número de pacientes, la estrategia nacional de vacunación de un país en mitad de una pandemia”.

No es el único interrogante que mantiene el Gobierno. Faltan 10 días para que termine el estado de alarma, 10 días para que decaigan los cierres perimetrales y Sánchez sigue sin aclarar el plan B, el paraguas legal para que los tribunales no tumben las restricciones que vayan a adoptar las comunidades autónomas. ¿A qué espera? A que pasen las elecciones a la Comunidad de Madrid, que no pintan bien para su candidato Gabilondo y por eso Sánchez se ha ido apartando poco a poco.

¿Qué va a pasar con esos cierres perimetrales? No se sabe. Lo que sí se sabe es un informe que hoy te está contando COPE y que ha sido elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid. Asegura que esos cierres no sirven para contener el virus. Incluso señalan que podrían contribuir a ampliar los contagios. Rafael Cascón es su coordinador: “En el puente del Pilar, que se perimetró Madrid. En el puente de diciembre, que estaban perimetradas las comunidades de toda España. En navidades. En el puente de San José. Los días festivos de Semana Santa. Siempre se han producido incrementos significativos”.

Un estudio que confirma las tesis que durante todo este tiempo ha venido defendido en Madrid el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.