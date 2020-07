Antonio Herraiz:"Tras la destrucción de 1 millón de empleos, Sanchez recibe un aplauso de más de un minuto"

Audio

24 horas después de conocer la mayor destrucción de empleo de la historia de España, justo un día después de publicarse la EPA que refleja la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo, así han recibido los suyos al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Con aplausos.

Y así han estado durante más de un minuto, de pie, los diputados del PSOE y los de Podemos. La pregunta es qué es lo que hay que celebrar en España, un país a la cabeza de toda Europa en destrucción de empleo y un país que tiene una ratio de muertos por millón de habitantes también de las más altas.

A pesar de estos indicadores, en el PSOE y Podemos siguen alabando al líder. Hasta tal punto, que esta mañana han acudido más diputados al congreso que los que, por precaución, habían acordado en la junta de portavoces. ¿Para qué? Parece evidente que lo han hecho para que ese aplauso fuera más rotundo. La foto es para verla. Ha habido toque de silbato y han acudido en masa a llenar la bancada socialista. No quedaba ni un hueco y se ha colgado el cartel de no hay billetes. Lo de respetar los protocolos de seguridad, una vez más, lo dejan para el resto.

Ha sido durante el pleno extraordinario en el que el presidente ha dado su versión sobre la última cumbre europea. Hay poco que celebrar y, si no, que se lo digan a Miguel Correa. Miguel dirige un hotel en Benidorm. Después del confinamiento, tras cinco meses cerrado abrieron este jueves. Evidentemente, las expectativas no eran las de años anteriores, pero las reservas se iban animando. Como la mayoría de hoteles de Benidorm, más de la mitad de sus clientes son británicos. Después de la cuarentena impuesta por Reino Unido el domingo, las cancelaciones han llegado en cascada. Como llueve sobre mojado, no puede mantener abierto el hotel y cierran mañana. Así se ha expresado el director: “Hemos mantenido abierto esta semana para no hacer agresiva la salida y la despedida de los clientes, por respeto a los clientes principalmente, que habían llegado el sábado y el domingo, los que teníamos a corto plazo. También mucho nacional. Y bueno se ha hecho una salida escalonada”.

Algunos clientes han sido recolocados en otros hoteles pero la mayoría se han marchado de Benidorm. En un escenario normal, en el hotel de Miguel tendrían 135 empleados. En estos momentos, habían sacado del ERTE a 40 trabajadores que volverán al escenario de hace una semana. La situación de este hotel de Alicante se reproduce en otros puntos de Canarias y de la costa del sol. Pero en el Congreso, los socialistas y los diputados de Podemos siguen aplaudiendo a Pedro Sánchez. Que se lo digan a los hoteleros o a los millones de españoles afectados por la mayor destrucción de empleo de la historia.