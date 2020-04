Antonio Herraiz: "Si después de 40 días los datos no mejoran es para encerrar a más de uno, y no en casa"

Audio

El copresentador de 'Mediodía' en COPE, Antonio Herraiz, analiza los últimos de la crisis sanitaria en España y la preocupación de los empresarios por las reaperturas.

Estamos terminando la sexta semana dentro del estado de alarma. 40 días en estado de alarma y la cifra más trágica de esta pandemia, que es la de muertos, baja por debajo de los 400 fallecidos en un día. Venimos de semanas con picos de 950 muertos en 24 horas, llevábamos seis días sin bajar de esa barrera, pero que un solo día mueran en España 367 personas a causa de un virus sigue siendo inasumible.

¿Qué dice el gobierno? El encargado de dar la cara en esta crisis desde el principio, el que más desgaste lleva en todo esto porque su credibilidad ha quedado reducida al mínimo, ha vuelto a hacer una interpretación interesada de los contagios. Te hablo, ya sabes, de Fernando Simón, portavoz de alertas sanitarias. Esta mañana Simón se ha quedado sólo con los contagiados confirmados mediante una prueba PCR. Sin embargo, ha omitido a los infectados que no estaban en los registros del Gobierno y que se han conocido como novedad a través de los test de anticuerpos que están realizando las comunidades autónomas. Eso ha llevado a Simón a destacar esta mañana que, por primera vez, hay más recuperados que contagiados. En cambio, si hacemos una simple resta, en el cómputo total hay 6.740 infectados más que ayer y 3.105 nuevos curados.

Antonio Herraiz, sobre las medidas del Gobierno

Al margen de que siguen haciéndose trampas al solitario, ¿vamos mejor? Hombre, si después de 40 días en casa, no se avanzara sería para encerrar y no en casa precisamente a los encargados de gestionar esta pandemia. Que eso ya veremos si no llega con todas las demandas judiciales que se están preparando.

Lo inmediato ya sabes que es la salida de los niños a partir de este domingo con todas las condiciones que te venimos contando. Muchas comunidades están ya planteando también su particular desescalada. Es el caso de Canarias. Enseguida te contamos quién y cómo van a poder salir. No sólo los niños. Y mientras el Gobierno define un plan que no ha comunicado, los empresarios le urgen para poder abrir sus negocios. Atentos al mensaje que ha dejado hoy en COPE el Presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda: "¿De qué me sirve poner funcionamiento, no sé, empresas textiles o cerámicas si luego no puedo venderlo al minorista? Luego, tendremos que abrir todo el comercio y sobre todo todas las industrias y la hostelería, que en España es importantísimo, importantísimo".

Si eres hostelero, tienes un bar, un restaurante, o cualquier pequeño negocio, te has sentido identificado.