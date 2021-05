Antonio Herraiz: "Seis meses en estado de alarma y el Gobierno se percata ahora que hay que reformar la ley"

Audio

Que el estado de alarma finalizaba el 9 de mayo se sabía cuando Sánchez lo decretó el 25 de octubre. Han pasado más de seis meses, ha llegado el día y el Gobierno está comprobando que las comunidades no tienen herramientas legales para imponer dos de las restricciones más severas: el cierre perimetral y el toque de queda.

Hay un vacío legal que lo confirman las decisiones de los distintos tribunales superiores de justicia. Valencia y Baleares avalan el toque de queda, País Vasco y Canarias, no. Y en Navarra, la fiscalía les ha dicho a los magistrados de su TSJ que no ve legal el toque de queda. Este es el panorama que ha dejado el Gobierno pasando el marrón a las comunidades autónomas y luego a los jueces. Han tenido más de seis meses para prevenir lo que se venía encima pero no han hecho nada. Hoy, viendo las situaciones que se están dando, varios ministros se han abierto a realizar cambios legales para suplir el estado de alarma. Ha abierto esa posibilidad el ministro de Justicia y ha recogido el guante el de Interior, Fernando Grande Marlaska: "Cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, que está hasta ahora no se ha pronunciado, sobre la posibilidad, alcance, condiciones, circunstancias de la normativa actualmente vigente a la hora de posibilitar con la intervención judicial restricción de derechos fundamentales, entonces, lo que se ha dicho, es que se valorará".

Todo esto después de que nos dijeran que no era necesario ningún cambio porque con lo que teníamos era suficiente aunque se pusiera fin al estado de alarma. Se ha comprobado que no y ahora toca realizar esos cambios sobre la marcha.

El fin de semana nos ha dejado imágenes de jóvenes y no tan jóvenes en la calle. Sin mascarilla, sin guardar distancia bebiendo en la calle. Pero también nos ha dejado otras imágenes menos ruidosas que se han extendido por toda España. Se han vivido reencuentros muy esperados como el de Xavier. Vive en Ribadeo, que es uno de los últimos pueblos de Lugo en el límite con Asturias. Xavier tiene cuatro años y llevaba más de un año sin ver a sus padrinos, que viven en Oviedo. La distancia es pequeña pero el cierre perimetral le ha impedido reencontrarse con ellos. Hasta ayer. Lo ha contado en MEDIODÍA COPE Lucía, que es la madre de Xavier: “Sobre todo decían “está súper mayor, madre mía cuánto ha crecido este niño, este niño crece cada vez que le vemos… lo típico pero bueno, sí, muy bien”.

Y como la historia de Xavier decenas de reencuentros, que hacen menos ruido que los botellones, pero que se siguen produciendo con normalidad y, sobre todo, con la responsabilidad que requiere la situación en la que nos encontramos todavía.