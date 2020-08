Antonio Herraiz:"Sánchez lo fía todo a las comunidades autónomas"

Audio

¿Por qué España encabeza el ránking de contagios de toda la Unión Europea? ¿Qué hemos hecho o qué no hemos hecho en España para ser los peores? E incluso lo inmediato, ¿sabemos qué va hacer el Gobierno para garantizar que la vuelta al cole sea segura? Preguntas que nos venimos haciendo durante las últimas horas, durante los últimos días y que no ha respondido el presidente del Gobierno durante una comparecencia que se ha prolongado durante una hora y 20 minutos aproximadamente.

La única novedad, es que el Gobierno vuelve a recurrir al ejército para controlar la pandemia: "Hay 2000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las CCAA. Y están a disposición de aquellas CCAA que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra, lo que sea necesario, a través de la formación urgente que tenemos prevista".

Todas las comunidades autónomas tienen la opción de solicitar la presencia de estos 2.000 militares para hacer labores de rastreo. ¿Alguien piensa que Cataluña o el País Vasco lo va a hacer?

Por lo demás, Ha vuelto a recordar que las comunidades autónomas disponen del estado de alarma para hacer frente a la crisis. Aquellas comunidades cuya situación esté descontrolada y sea crítica, disponen de esta herramienta legal. Y Sánchez deja en manos de los presidentes autonómicos la posibilidad de recurrir a esta figura legal, que no tiene por qué traducirse en un confinamiento. La solicitan, la aprueba el Gobierno y lo refrenda el Congreso.

En un momento se ha dedicado a afear a las comunidades autónomas donde la situación es peor. No ha citado a Madrid o Cataluña, porque también tendría que haber mencionado Aragón: “Hay CCAA que se han mostrado mucho más eficaces por razones múltiples que yo no voy a entrar a valorar. Porque creo que es importante que me auto exija, lo que exijo al resto, la unidad institucional y en consecuencias que no haya reproches, que no utilicemos el Covid con fines partidistas. Pero hay territorios que, evidentemente, han tenido una eficacia mayor que otros territorios y que por tanto, a mí no me corresponde evaluarlo".

No le corresponde evaluarlo porque en aquellas comunidades donde la situación es más extrema hay gobiernos de todo signo político.

Al margen de todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria y económica que está dejando el coronavirus, Podemos se afana para que los líos sobre su financiación pasen inadvertidos. No había ninguna duda de que el PSOE no va a colaborar para que se sepa de dónde han obtenido los fondos durante estos años y que han hecho con el dinero público que han recibido. Porque el camelo de que lo donan a fines sociales no cuela y los datos lo confirman.

Esta tarde, en la Diputación Permanente del Congreso, los socialistas, es una previsión, van a rechazar la creación de una comisión de investigación para aclarar la supuesta caja B de Podemos. Que no lo ha destapado el PP, ni Ciudadanos, ni Vox, sino un ex abogado del propio partido de Pablo Iglesias. Esta tarde tienen una gran oportunidad para rectificar y darnos la primera razón para creer que los de Podemos han venido a regenerar la política. Pero para lo que vinieron es para revolverlo todo y a aprovecharse de ella. A las pruebas está. En esta ocasión, como en tantas otras, van a contar también con la connivencia del PSOE, que tiene previsto votar en contra de esa comisión en la Diputación Permanente del Congreso. Luego, que no vayan dando lecciones de transparencia.