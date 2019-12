Antonio Herraiz:"¿Quién aconseja a los exjugadores de la Arandina condenados por violación?

Audio

Analizamos, en primer lugar, la setencia que condena a los tres ex jugadores de la Arandina Club de Fútbol por violar a una menor de 15 años. Se enfrentaban a penas máximas de 40 años de cárcel y, finalmente, la Audiencia Provincial de Burgos se ha acercado mucho a esa petición. 38 años de prisión para cada uno. Tendrán que cumplir un máximo de 20 años en la cárcel.

Los hechos ocurrieron hace dos años. El 24 de noviembre, la víctima acudió al domicilio de los condenados. Allí, según da por probada la sentencia, la chica fue obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de casa. Después, fue forzada por uno de los ex futbolistas de la Arandina a soportar otra relación sexual en una de las habitaciones del piso.

La sentencia establece 38 años de cárcel para cada uno y la pregunta que inmediatamente nos hacemos es por qué contempla penas muy superiores a la de la manada de Pamplona. En este caso sí se ha podido aplicar el principio de intimación ambiental. Los tres condenados estaban a solas con la víctima, con la luz apagada y actuaron por sorpresa sin que la menor pudiera reaccionar. A esto colaboró la diferencia de edad, los acusados tienen 19, 22 y 24 años y la complexión física. Los condenados siguen proclamando su inocencia. Dicen que son pardillos pero no violadores. Víctor Rodríguez es uno de los tres ex jugadores de la Arandina: “Una vergüenza. Que traigan pruebas y cuando te hagan pruebas, que me condenen de verdad, entonces yo voy a la cárcel y pago, pero si no he hecho nada no voy a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? A mí que me lo expliquen. 38 años ¿de qué? ¿A quién he matado? ¿A cuatro, cinco personas?

Al margen de esta sentencia. En unas horas comienza en Bruselas el consejo Europeo. Pedro Sánchez ha acudido ya con el encargo del Rey para formar Gobierno. No cuenta con los apoyos necesarios y el PSOE sigue encomendando todo a los separatistas de Esquerra. Se está fraguando un acuerdo secreto, que no gusta a barones socialistas como el presidente de Castilla La Mancha. “no quiero vaselina para Reyes, dijo Page”. Aún así, y ya lo verán, la mayoría van a cerrar filas en torno al líder de su partido. Y si no, escucha al presidente aragonés Lambán: “A mí si Pedro Sánchez me dice “ven”, lo dejo todo".

Aquí no haría falta ni la vaselina de la que hablaba Emiliano García Page.