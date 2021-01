Antonio Herraiz: "Qué bien les ha venido a Sánchez e Illa su portavoz político Fernando Simón"

Audio

España se sitúa en estos momentos como el sexto país más afectado de Europa. Es la foto fija que nos ofrece el informe COPE que nos sitúa entre los países con más contagios. Si miramos a Francia, a Italia o a Alemania, tienen una incidencia que en ningún caso supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes. En España, estamos a punto de rebasar los 800. Más del doble.

Como hemos podido comprobar a lo largo de esta pandemia, hay países que lo están pasando incluso peor. Y hay dos, que destacaron durante la primera ola por sus bajos niveles de contagios, pero donde ahora la curva está descontrolada. Te hablo de Portugal e Irlanda. En estos dos países, a día de hoy, la incidencia acumulada se sitúa en torno a las 1.300 casos.

En España, ahora mismo hay seis comunidades que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Son La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia. El caso de Valencia es significativo porque, en Navidad, fue la única comunidad que desde el principio no permitió la entrada de familiares. Ni familiares ni allegados, si no tenías tu residencia en Valencia no podías reunirte con tus padres, hermanos o tíos. Además arrastran desde hace semanas restricciones severas, la última el cierre de bares y restaurantes.

¿Cómo se explica que los ingresos hospitalarios se hayan incrementado un 30% sólo en la última semana? Que tengan una incidencia acumulada de 1116 casos por cada 100.000 habitantes. O que la ocupación de las UCI esté en el 55%. En Mediodía COPE se lo hemos preguntado a José Manuel Segura, responsable de la UCI del centro La Salud: "Hay muchísimo positivo, con lo cual, un porcentaje va a ir hospitalización y de ese porcentaje, otro porcentaje van a ir a la UCI y el problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en darse de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento y el flujo de entrada de la UCI es muy rápido, con lo cual se satura más rápido".

Una comparación que refleja la gravedad de la situación. La Comunidad Valenciana siempre actualiza sus registros a partir de las seis de la tarde. Ayer comunicó 8.453 positivos. Son 200 más que los que registró Alemania. La diferencia es que en Alemania viven 83 millones de personas y en la comunidad valenciana 5 millones.

¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora mismo, los expertos miran a la variante británica del coronavirus. Esa mutación que el director de alertas sanitarias,Fernando Simón, despreció el 11 de enero: "La variante en caso de tener algún impacto será un impacto marginal, al menos en nuestro país". Esto decía el 11 de enero, que su incidencia iba a ser marginal en España y ahora vemos las consecuencias. En sólo diez días se ha visto obligado a rectificar con un mesaje que no ofrece ninguna tranquilidad: "Las expectativas que tenemos si evolucionara cómo está evolucionado en Reino Unido y en Irlanda es que estaríamos esperando que fuera una cepa dominante que llegara alrededor del 40/50% de ocupación de espacio aproximadamente hacia mediados del mes de marzo".

Es el último ejemplo del escaso rigor, de la falta de acierto en sus previsiones del responsable de alertas sanitarias. Es lo último pero las perlas de Fernando Simón se acumulan. Desde los casos que se preveían hasta la utilidad de las mascarillas: "España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado, no es necesario que la población utiliza mascarillas; hablar de que estos brotes representan más que esos brotes yo creo que ahora mismo no es sensato porque no hay ninguna evidencia que representen otra cosa; si pueden venir segunda olas más adelante no lo sé, si esto lo es desde luego no lo parece".

Qué bien les ha venido a Pedro Sánchez y a Salvador Illa Fernando Simón. Qué bien. Mientras Illa lanzaba su carrera electoral, ha colocado a un portavoz político que no a un portavoz sanitario que parece inmune a la crítica. A pesar de sus desatinos, ahí sigue. Y mientras la pandemia descontrolada y más de 80.000 muertos en España.