Antonio Herraiz: "Los socios de Sánchez, una vez más, apoyan a los separatistas y votan en contra de España"

Audio

La noticia de la mañana se ha situado en Bruselas. En el parlamento europeo se votaba el futuro de tres delincuentes españoles huidos de la justicia. Como se fugaron, no están juzgados, pero si atendemos al camino que corrieron sus compañeros de fechoría podemos recalcar lo de delincuentes. Hablamos de Carles Puigdemont y sus antiguos consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

¿Qué es lo que votaba hoy el Parlamento Europeo? Si seguían o no con inmunidad parlamentaria, es decir, si podían continuar agarrados a los privilegios jurídicos que les otorga su acta de eurodiputados. La eurocámara se ha tenido que pronunciar porque el Tribunal Supremo español les envió un suplicatorio para levantar esa inmunidad y ser reclamados por España para juzgarles por las causas pendientes. El resultado de la votación ha sido claro. 404 parlamentarios han votado a favor de retirar la inmunidad, 247 en contra y 42 se han abstenido.

Era una votación muy importante para España. Primero, por el desgaste que supone para la justicia el hecho de que Carles Puigdemont lleve casi tres años y medio fugado. Segundo, porque ha obligado a retratarse a todos los partidos. Y aquí Podemos se ha vuelto a quitar la careta. Podemos y todos los socios que mantienen a Sánchez en Moncloa han votado en contra de retirar la inmunidad a Puigdemont y, en definitiva, han votado en contra de España. No solo eso. Se han aliado con lo mejor de cada casa. Con la izquierda más radical y con la extrema derecha de Lepen y compañía.

Una vez que se han puesto del lado del separatismo, una vez que un miembro del Gobierno de coalición ha apoyado a los independentistas, ¿qué han dicho Sánchez y el PSOE? Que es algo que tendrá que explicar Pablo Iglesias. Y no, el propio Sánchez vuelve a quedar retratado. Ya sabemos que no le quita el sueño, pero luego no nos lamentemos. Es el gran responsable de que, desde el propio Ejecutivo, se esté apoyando al separatismo.

Enseguida te contamos qué va a pasar con Puigdemont y sus otros dos exconsejeros una vez que les han retirado la inmunidad, porque van a seguir siendo eurodiputados. Ya te anticipo que vuelven a estar en manos de la Justicia belga.

Por lo demás, estamos en una semana de aniversarios. Hoy vamos a volver al colegio justo un año después de que comenzaran los cierres y los confinamientos de los alumnos. Madrid, La Rioja, Vitoria, fueron los primeros y luego les siguieron todos los demás unos días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Un año después es importante escuchar a los que por aquellas fechas lanzaban advertencias serias y que después se han cumplido. No como lo que vaticinaba Fernando Simón, con el famoso España no tendrá más allá de algún caso diagnosticado.

Entre los que sí acertaron está Adolfo García Sastre, virólogo e investigador español en el hospital Monte Sinaí de Nueva York. ¿Qué es lo que decía este científico hace un año? que este virus no era como una gripe común y que podía dejar más de un millón de muertos en el mundo -al final han sido más de dos millones- y que íbamos a tener tres olas. El virólogo García Sastre ha estado esta mañana en Herrera en COPE con una pregunta fundamental.

¿Habrá una cuarta ola? Con las vacunas y el conocimiento no debería. Llegará la inmunidad de rebaño, aunque no descarta que nos tengamos que vacunar de nuevo: “Vacunación cada año creo que no va a ser necesaria, pero quizá sí cada tres años, cada cuatro años, eso es algo que no sabemos, no es algo tan urgente como lo que tenemos ahora. Y es manejable sin necesidad de estar en esta carrera contrarreloj para evitar que los casos vuelvan a subir” .

Hasta que llegue esa inmunidad de rebaño, García Sastre lidera un equipo de investigadores internacionales que ha descubierto que un fármaco, la Plitidepsina, podría ser 100 veces más potente que el Remdesivir , el único antiviral aprobado hasta la fecha frente al Covid. Ya está en la fase de ensayo clínico en pacientes.