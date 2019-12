Antonio Herraiz:"Los separatistas aprovechan una sentencia que no se moja para mezclarlo todo"

Audio

La jornada viene marcada por la sentencia del Tribunal Europeo sobre la inmunidad del líder de Esquerra Oriol Junqueras. No termina de mojarse y por eso deja abiertos muchos interrogantes. Sí deja claro que Junqueras tenía ya la condición de eurodiputado en el momento en el que se publicaron los resultados y que, por lo tanto, gozaba de inmunidad. ¿Qué suponía esa condición? Que el Supremo debió permitir a Junqueras salir de prisión para tomar posesión del cargo.

Hasta aquí el gran titular de una resolución que no implica la salida inmediata de la cárcel de Junqueras. Es más, hoy mismo la Fiscalía recuerda que el líder de Esquerra permanece en la cárcel por una sentencia firme, que tiene que cumplir, y recuerda al Supremo que tiene que hacer efectiva su inhabilitación incluida en la propia condena del Alto Tribunal español.

Desde el ámbito separatista omiten todo esto y celebran la resolución de la justicia europea. Lo que hacen es cuestionar todo el proceso y mezclan todo en la coctelera para aumentar la confusión. No. En ningún momento la justicia europea dice ni que el proceso contra los líderes independentistas sea ilegal ni que Junqueras tenga que salir de la cárcel de forma inmediata. Otra cuestión bien diferente, es que esa resolución les lleve a presentar recursos, que los presentarán, para intentar su nulidad. Pero eso es ir demasiado más allá.

Aunque el fallo responde a un caso particular, los separatistas piden que tenga consecuencias inmediatas sobre la situación de Puigdemont y de Toni Comín, los dos eurodiputados electos que permanecen huidos de la Justicia española. Es precisamente ese extremo, el de su fuga, el que hace que los dos casos sean completamente distintos. Lo ha recalcado en MEDIODÍA COPE el abogado penalista, Eloi Castellarnau: "No es exactamente el mismo caso. De hecho se tramitan por procedimientos diferentes, incluso el de Puigdemont y Comín no es un solo procedimiento. Aunque ellos digan que que están a disposición de la Justicia española realmente eso no es así”.

El otro gran frente judicial del día tiene a Quim Torra como protagonista. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le condena un año y medio de inhabilitación por desobedecer las órdenes de la junta electoral central. A pesar de este organismo le obligó a retirar la propaganda separatista de los edificios públicos en periodo electoral no lo hizo. La sentencia no es firme por lo que Torra no será apartado de su cargo de forma inmediata.