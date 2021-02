Antonio Herraiz: "Los que quieren dañar a la Monarquía con informaciones falsas no se cansan"

Audio

Seguimos digiriendo y analizando el resultado electoral en Cataluña con un titular, por encima de cualquier otro, que va a marcar lo que vaya a pasar a partir de ahora. Por primera vez en su historia, los partidos separatistas superan el 50% de los votos. Esto ha sido posible, en gran parte, gracias a la bajísima participación: casi la mitad de los catalanes no acudieron a las urnas. Pero el que se quede ahí, se consolará con un análisis incompleto.

¿Va a cambiar algo en la política catalana tras estos resultados? En lo esencial, no. Y aquí sí que no va a influir por quién se decante Esquerra. Ellos son los que tienen el mando y van a seguir con su agenda. Lo inmediato, los indultos, que ellos quieren vestir de amnistía, un concepto que no está incluido en nuestra Constitución. Después pactar un referéndum. Y, como fin último, la independencia. Eso es lo que nos espera con una pregunta. ¿En Moncloa están preparados para combatirlo? Todo lo contrario. La estrategia de Sánchez sale reforzada y su tranquilidad en el Gobierno pasa por el apoyo de Esquerra. Con muchos intereses conectados, no se van a pisar. Pero tengan por seguro que estos resultados van a traducirse en más procés, más matraca separatista y más monotema.

En la oposición, a pesar del batacazo de Ciudadanos y de PP, nadie se mueve. Arrimadas dice que sigue y Casado apenas hace autocrítica. A su candidato, Alejandro Fernández, no le puede decir nada, porque ahora mismo, sólo él puede levantar una marca, la del PP, al borde de la desaparición en Cataluña.

Todo está muy bien, pero la pregunta es ¿y ahora qué? Esquerra tiene la llave y hay que escuchar a Oriol Junqueras. ¿Qué dice Junqueras? Que con el PSC de Illa, nada de nada: “Todo el mundo sabe que es imposible un gobierno con el PSC, porque somos los dos partidos políticos más antagónicos de Cataluña. El PSC representa una monarquía corrupta y decadente es un partido con un largo historial de corrupción y ha aplaudido repetidamente la prisión para los presos políticos y el exilio”.

Esto es lo que ha dicho hoy en TV3, la semana que viene ya veremos. ¿Es creíble Oriol Junqueras? Sobre todo, viendo que es uno de los grandes pilares que sujeta a Sánchez en la Moncloa.

De momento es parte del juego aunque ya dan una buena pista para apuntar que Salvador Illa lo tiene muy difícil para ser presidente a pesar de haber ganado las elecciones.

Y vuelve a ser noticia el Rey Juan Carlos. El monarca sigue en Emiratos Árabes Unidos donde llegó a principios de agosto. Desde entonces, no han parado de difundirse informaciones falsas sobre su estado de salud. En diciembre, un periódico catalán, alineado con las tesis separatistas, difundió que el rey emérito estaba ingresado por coronavirus. La cadena COPE desmintió enseguida este extremo de fuentes directísimas. Luego, en enero, se volvió a especular tras una foto en la que se le veía caminando con la ayuda de dos escoltas. Lo último es esa información que asegura que se encuentra grave. Y la cadena COPE,cope.es ha publicado una foto en exclusiva, tomada hace apenas unos días en la que se ve al Rey en Abu Dabi junto al príncipe heredero, Sheikh Mohammed. No hace falta añadir mucho más. Se ve perfectamente que el estado del Rey no es grave. Ahora, también se comprueba que los que quieren dañar a la Monarquía con informaciones falsas son contumaces y no se cansan.