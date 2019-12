Antonio Herraiz:"Los barones socialistas que piensan como Guerra deberían decirlo con la misma claridad"

La legislatura ha echado a andar, esta mañana se ha reunido por primera vez la mesa del congreso con mayoría de izquierdas por la división del centro derecha, pero nadie es capaz de aventurar si Sánchez será capaz de formar Gobierno o iremos a terceras elecciones. Hay socialistas que todavía creen que Sánchez está a tiempo de abortar la que sería una aventura peligrosa junto a Esquerra. Y en esa tesis se sitúa el ex vicepresidente del Gobierno, Alfoso Guerra, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE: “No parece que con este grupo de coros y danzas que ayer hicieron el espectáculo que montaron, que se pueda tener estabilidad ninguna. Es como si a los niños se le da para jugar una granada explosiva”.

Guerra ya no está en el mercado, está fuera de la política, pero hay muchos socialistas que piensan como él. Algunos con mando en plaza. Estaría bien que aquellos barones, con mando en plaza, que suscribirían todo lo que Guerra le ha contado hoy a Carlos Herrera, lo dijeran en público y en voz alta. Sin demorarse en exceso, porque igual dentro de una semana es demasiado tarde.

Y esta mañana, en Herrera en COPE hemos escuchado a Plácido Domingo. Es la primera entrevista radiofónica del tenor tras ser acusado este verano de acoso sexual por una veintena de mujeres. No hay denuncias y todo se ha centrado en declaraciones periodísticas, muchas de ellas anónimas. No hay denuncias pero sí hay abierta una investigación en EEUU, por eso no ha hablado hasta ahora. Resignado, le ha contado a Carlos Herrera que se le ha acusado, juzgado y sentenciado sin pruebas y sin ninguna oportunidad de defenderse. A medida que pasan los días, está convencido de que la verdad saldrá a la luz: “En el día fui acusado, juzgado y sentenciado. Sin pruebas y sin la oportunidad de defenderte, porque surgió esto en toda la prensa mundial y no podías hacer nada”.

La entrevista de Carlos Herrera a Plácido Domingo la puedes escuchar íntegra en COPE.ES. Anoche recibió el calor del público en el Palau de las Artes de Valencia donde está interpretando Nabuco, de Verdi.