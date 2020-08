Antonio Herraiz:"La reunión entre Sánchez y Casado es necesaria pero va a servir de poco"

Audio

La novedad que nos deja el miércoles a esta hora es el anuncio de un encuentro. No es que tengamos muchas esperanzas de que vaya a servir de algo. Pero, sobre el papel, es evidente que en una situación descontrolada como la que tenemos, es necesario. Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, se van a reunir el de 2 de septiembre en Moncloa.

¿Para qué? Lo apuntó el presidente del Gobierno durante la charla que nos dio ayer justo a esta hora. Como hemos sido incapaces de atajar los brotes, como la pandemia está descontrolada en España, aprovecha este contexto revuelto para pedir al PP unidad en cuestiones que nada tienen que ver con la crisis sanitaria: ahí está la situación en radio televisión española o la renovación del consejo general del poder judicial. También la aprobación de los presupuestos, claro está.

En cuanto a los temas pendientes, como la inminente vuelta al cole, el Gobierno sigue cambiando de planes. Ahora recomiendan a las comunidades autónomas que obligue a llevar mascarilla a los alumnos a partir de 6 años. A la espera de que mañana el Ministerio de Educación concrete algo más, si tiene un plan conjunto o lo sigue fiando todo a los gobiernos autonómicos, hoy nos hemos fijado en cómo lo están haciendo en otros países de nuestro entorno. Y hemos estado en Alemania, donde los alumnos ya han vuelto a clase. Raquel es madre de dos estudiantes en el estado de Renania: "Los niños van a clase todos los días, tienen que llevar máscara todo el día en lo que es el recinto escolar, no pueden salir del recinto escolar y hacen lo que son las pausas en diferentes horarios para que los de diferentes cursos no se encuentren todos al mismo tiempo en el patio".

En Alemania, 40 colegios han tenido que cerrar de forma temporal ante la aparición de brotes. ¿Cómo lo están haciendo en Alemania cuándo aparecen nuevos positivos? Raquel: "Los tres casos que ha habido fueron localizados y lo que era la clase afectada ha tenido que hacer cuarentena".

El avance de la pandemia por todo el mundo ha hecho que cada vez sepamos más sobre el coronavirus. Sin embargo, todavía sigue siendo un gran desconocido. Te venimos contando en las últimas horas el caso de varios pacientes, que superaron la enfermedad hace tiempo, y que se han vuelto a contagiar. El caso del primer reinfectado se localizó en Hong Kong. Se trataba de un ciudadano que había vuelto a China desde España. En Países Bajos y Bélgica también investigan dos posibles casos y en Brasil se han realizado pruebas a 7 personas para comprobar si han vuelto a enfermar de coronavirus después de superar la enfermedad. A esta hora te podemos contar el primer reinfectado por coronavirus en España. Se trata de un camarero de Covarrubias, en Burgos: "Cuando me llamó, porque me llamo el médico de aquí, pues me quedé un poco como si fuera broma y me dijo que sí, me acaba de llegar el aviso porque me llamó antes el médico que el rastreador y te quedas un poco en shock y piensas que no puede ser".

Se está reinfectando la gente, y eso nos lleva a concluir que todavía sabemos muy poco del bicho y que tenemos que seguir tomándonoslo muy en serio.