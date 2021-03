Antonio Herraiz: "Iglesias seguirá utilizando el altavoz de Moncloa hasta que empiece la campaña en Madrid"

Audio

Quien creía que con lo de la semana pasada ya tuvimos bastante y no se esperaban más movimientos políticos de alcance se ha equivocado. Pablo Iglesias mueve ficha y pide paso para tener un papel de protagonista en la carrera electoral de Madrid. Dejará el Gobierno y anuncia que será el candidato de Podemos para las elecciones autonómicas del 4 de mayo: “Hemos decidido que, si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones el próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid”.

Esto es un formalismo de cara a la galería porque Iglesias controla el partido con mano férrea, de arriba abajo y no va a tener ninguna voz contraria a este movimiento que, por cierto, ya ha comunicado al presidente Pedro Sánchez.

¿Por qué decide Iglesias dar el paso y, por sorpresa, anunciar su candidatura para las autonómicas del 4 de mayo?: "A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas, y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderarlo”.

Ese es el mensaje que deja en público. Detrás se esconde la progresiva pérdida de peso de Podemos, no tenían candidato con fuerza en Madrid y no se podía permitir más descalabros en unas autonómicas. Iglesias dejará la vicepresidencia y la pregunta es cuándo. Todo apunta a que seguirá utilizando el altavoz de Moncloa hasta que comience la campaña electoral. Y eso no será hasta el 18 de abril. Es decir, falta todavía un mes.

No hay que olvidar que todo esto empezó en Murcia con la moción de censura de PSOE y de Ciudadanos, que derivó en el adelanto electoral en Madrid.

Ciudadanos atraviesa sus días más convulsos desde su fundación hace casi 15 años. En la Ejecutiva nacional, Arrimadas ha tenido que escuchar en directo y ante el conjunto de la dirección de su partido lo que muchos le habían dicho ya en privado o en las redes sociales. Críticas a su gestión y errores de bulto que han colocado a la formación naranja al borde del precipicio. Y la noticia es que como solución a los problemas, se decantan por la cosmética antes que por la cirugía.

De momento, se salda con la salida de los dos vicesecretarios generales: Carlos Cuadrado y José María Espejo. Dan un paso a un lado porque las voces críticas exigían su destitución. Para saber lo que está pasando en Ciudadanos es importante la cronología. Y esta mañana en Herrera en COPE, el líder del partido en Valencia, Toni Cantó, le contaba a Carlos Herrera que acudía a la Ejecutiva para que se depuraran responsabilidades: “ Hasta dónde debería llegar la asunción de esas responsabilidades. Vamos a dejar que la presidencia del partido nos explique qué razones les llevaron a plantear la estrategia de la semana pasada, insisto, yo creo que asumir unas amplias responsabilidades”.

Pues lo último es que a Toni Cantó no le han convencido las explicaciones de Arrimadas, mucho menos la asunción de responsabilidades y atentos a la noticia: Toni Cantó dimite de la Ejecutiva de Ciudadanos y entregará su acta de diputado.