Antonio Herraiz: "Gastar más de 5.000 millones en una semana no tiene mérito"

El gasto comienza a correr en el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. En poco más de una semana que llevan en Moncloa, socialistas y comunistas han gastado más de 5.000 millones. El populismo sabe a quien dirigirse. Y ahí están los colectivos más numerosos como los pensionistas y los funcionarios. A los primeros les tocó la semana pasada y hoy ha sido el turno de los empleados públicos. Verán cómo sus nóminas se incrementan un 2%. El gobierno saca pecho y la encargada de lucir este incremento es una de las que se estrena en el Gabinete. Como hay ministros de todo lo habido y por haber, Carolina Darias está al frente de Política Territorial y Función Pública: “La buena noticia de hoy es que con carácter inmediato y con efectos retroactivos de 1 de enero de 2020, los empleados y las empleadas públicas van a tener efectivo ya está incremento retributivo”.

5.000 millones de euros de gasto en poco más de una semana al que hay que añadir todo el coste que supone el aumento del Gobierno. La reunión previa al consejo de ministros, con medio centenar de secretarios de estado y subsecretarios confirma que lo del gasto importa poco.

El Gobierno no tiene problema para aumentar el gasto, no tiene reparo en hipotecarse. Todo lo contrario que la mayoría de españoles y así lo confirman los datos. La demanda de las hipotecas registra el peor dato desde 2013. Aquí influyen muchos factores. Uno es que el panorama económico no es alentador. Y ahí están todos los indicadores que te venimos contando casi a diario y que apuntan a una clara ralentización de la economía. A esto hay que añadir que el grifo de las hipotecas es mucho menos generoso y que las condiciones son más complicadas.