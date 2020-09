Antonio Herraiz: "En plena negociación con ERC, no es casual que ahora hablen de los indultos"

Las últimas cifras sobre la evolución del coronavirus en España confirman que no lo estamos haciendo bien. Desde el Gobierno y las comunidades siguen lanzando toda responsabilidad a los ciudadanos para no asumir la suya. Eso es cierto. Y luego hay comportamientos que hemos visto durante todo el verano y que ahora tienen sus consecuencias. Porque los 10.000 positivos que se vienen contabilizando a diario no son ni de ayer ni de antes de ayer.

Y aunque tenemos muchos ejemplos quiero que te detengas en Peralta. Es un pueblo de algo más de casi 6.000 vecinos que está en la zona media de Navarra. En la ribera Arga Aragón. En agosto, como en tantas otras localidades de toda España, los jóvenes y no tan jóvenes celebraron las no fiestas y un vídeo si hizo viral en un local de Peralta con multitud de jóvenes bailando, de fiesta y pegados unos a otros, abrazándose… sin mascarilla. ¿En resultado? Sólo en la última semana se han detectado más de 100 casos coronavirus. En Peralta tienen una tasa de 1.700 contagios por cada 100.000 habitantes. Cuando supera los 500 hay que preocuparse. En Herrera en COPE hemos hablado con Toño, que es vecino de Peralta. Y no se extrañan de lo que está ocurriendo: "Parece que esto se está convirtiendo en una broma macarra o algo parecido. Pues ahora se nos presenta esta situación que no sabemos, la verdad, gente de mi edad, gente normal no sabemos a qué viene todo este rollo de contagios, pero parece que algo tiene que ver las últimas fiestas que no se han celebrado. De todas maneras aquí seguimos con lo mismo, la gente trabajando como siempre, pero la sensación es extraña".

¿La consecuencia? Peralta, en Navarra, confinada.

Por lo demás, el gobierno de Pedro Sánchez quiere mover ficha con los presos catalanes condenados por el intento de golpe separatista. Y lo pretende hacer antes de las elecciones autonómicas en Cataluña, que todavía no están convocadas pero que podrían precipitarse si Quim Torra es inhabilitado. Esa es una decisión que el Supremo tendrá que ratificar en las próximas horas. Lo que ya está confirmado es que, la próxima semana, el Gobierno va a comenzar a estudiar los indultos de los independentistas en prisión. Es un gesto más que se añade a la reforma de los delitos de rebelión y sedición. Y ninguno de esos movimientos es casual, aunque vendan que la resolución de los indultos es porque toca ahora.

No, está en juego los presupuestos y ya sabes que Iglesias y también Sánchez prefieren a Esquerra Republicana y a Bildu antes que a Ciudadanos.