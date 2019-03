Antonio Herráiz:"En esta precampaña electoral se está hablando muy poco de lo que más te interesa a tí y a mí"

El Gobierno de Quim Torra sigue desafiando a la Junta Electoral Central. Hasta que no se pronuncie la figura del defensor del pueblo catalán, el denominado sindic de Greuges no va a retirar los lazos amarillos y las estaladas de los edificios públicos. Es un teatrillo más para no asumir una decisión que les llega del conjunto de España. Una burla más al estado de derecho para contentar a su parroquia. Si los retirán, dicen, será porque se lo ordena un organismo catalán.

Hasta aquí apenas hay noticia. La noticia en este miércoles es que el gobierno se pone entre la polémica de los lazos amarillos, la pertinaz desobediencia de Torra, el juicio contra la cúpula separatista y fichajes electorales, en esta precampaña electoral se está hablando muy poco de lo que más te interesa a tí y a mí. Apenas se están abordando las cuestiones que tocan al bolsillo de todos. Hoy el Banco de España ha publicado su informe trimestral. El organismo da un toque al Gobierno de Sánchez porque a pesar de tener uno de los mayores déficits de la unión europea se sigue gastando sin control. Y el Banco de España critica directamente lo que el Ejecutivo ha denominado viernes sociales, que para la oposición son viernes electoralistas. Advierte que con este gasto, el Gobierno que entre tendrá que hacer ajustes. No se ha quedado ahí porque ha asegurado que la subida del salario mínimo está afectando a colectivos vulnerables. Se están paralizando los contratos de determinados sectores. En cuanto a las cifras, en periodo preelectoral, aunqeu se vislumbran riesgos a la baja, el Banco de España no quiere pisar excesivos charcos y mantiene que la economía española crecerá este año un 2,2%.

