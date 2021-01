Antonio Herraiz: "El precio de la luz sube un 30% y Sánchez e Iglesias se hacen los despistados"

Audio

La borrasca Filomena sigue causando estragos, ahora en forma de hielo en el centro de la península. También se deja notar con fuerza en Teruel, Zaragoza, Tarragona y algunas zonas de Castellón y Valencia. Hay dos pueblos de Soria, donde han registrado 18 grados bajo cero. Son Morán de Almazán y Burgo de Osma. Y en las próximas horas se prevén mínimas por debajo de los 20 grados bajo cero.

Un temporal que ha igualado Madrid capital con pueblos de la sierra de Toledo, de Guadalajara o de Cuenca. Aunque las consecuencias ni la respuesta sea la misma. Eso lo saben bien en la Ventosa, en la provincia de Cuenca. Junto a sus cinco pedanías apenas reúnen a 200 vecinos. El viernes, cuando más arreciaba el temporal se quedaron sin luz y no han podido recuperar el suministro hasta hace apenas unas horas. En las casas que tienen radiadores eléctricos no han podido disponer de calefacción. La alcaldesa de Villas de la Ventosa, Carmen Salmerón, recordaba en Herrera en COPE un extremo que no hay que pasar por alto: en el medio rural, la edad media de los vecinos es muy alta. Así lo decía: “Toda nuestra población es muy mayor y ha estado dos días, 40 horas exactas, sin luz. Han sido muchas horas y muy mal. A eso añades la nieve, el no poder salir y estar con una vela todas esas horas, sin saber cuándo va a venir ni nada”.

Es un ejemplo más de las situaciones límite que se están viviendo en medio de la pandemia. A esto hay que añadir un extremo que el Gobierno quiere obviar. El precio de la luz ha subido más de un 30% en lo que llevamos de año. El principal factor es la demanda y eso se va a notar ya en el siguiente recibo. Lo ha explicado en Herrera en COPE Borja Osta, es experto en el mercado eléctrico y gasista. Que ha comentado: “Principalmente hay que culpar a la demanda. El gas tiene su parte de culpa porque es verdad que la demanda se ha disparado no solo en España sino en todo el mundo. El gas tiene parte de culpa porque necesitamos gas para generar electricidad. No tenemos suficientes recursos para sin tirar del gas para cubrir la demanda que estamos teniendo a día de hoy. Porque la calefacción dispara muchísimo la demanda".

¿Dónde están ahora Pedro Sánchez? ¿Y Pablo Iglesias, Irene Montero o Garzón, que megáfono en mano cargaban contra las eléctricas y contra Rajoy cuando el precio de la luz subió un 10%? Iglesias decía: “Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas, hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho”.

Esto es lo que decían cuando el precio de la luz subía un 10%. Ahora, lo hace por encima del 30% y calla. Para que no se olvide, más del 60% de lo que pagamos en nuestra factura, no es la energía como tal, sino impuestos y decisiones de las administraciones. Esto para Sánchez, Iglesias, Garzón, Montero y todos los que se hacen los despistados.