Antonio Herraiz: "El ministro Castells ha estado desaparecido, pero como es de Podemos se le perdona todo"

Audio

Estrenamos septiembre que siempre es un mes de muchos regresos y de vuelta a la rutina. Este año todo o casi todo es diferente y los primeros en comprobarlo han sido los padres de los más pequeños. Hoy han reabierto las guarderías y las escuelas infantiles en Andalucía y también en Valencia.

Padres valencianos que debido a las restricciones hoy no han podido entrar a los centros. En este caso, los más pequeños no tienen obligación de llevar mascarilla. La norma lo reserva a partir de seis años.

Hoy también han vuelto a las aulas en las universidades de Navarra. Y aquí el protocolo incluye entradas escalonadas, gel hidroalcohólico y distancia entre los alumnos. Las clases van a parar cada 50 minutos para ventilar bien las aulas. Esto en Pamplona tiene su importancia, porque incluso ya estos primeros días de septiembre, refresca.

Claudia Asagra se estrena este año en la universidad. Quiere ser enfermera y en su primer día les han dado distintas pautas para un regreso seguro a las aulas: "La distancia de 1,5m y luego nos han recomendado sentarse en el mismo sitio, en los pasillos caminar por el lado derecho y además han habilitado un número que en caso de sentir notar algún síntoma para que llamemos a esa unidad".

Además de por la situación excepcional, con el uso de la mascarilla obligatoria y todas las normas que rodean esta vuelta. Hoy es un día de reencuentro porque los profesores llevaban sin ver a los alumnos de forma física casi medio año. Lo ha contado a Mediodía Cope Pablo Sánchez Ostiz, vicerrector de docencia de la Universidad de Navarra: "Obviamente el reencuentro ha sido interesante porque ha sido una promoción muy particular la que acabó en el mes de mayo junio de este año, se fueron precipitadamente sin despedirse, no nos hemos vuelto a ver, pues eso con mucha ilusión de empezar el curso y se nota que nos podemos encontrar con personas con las que no pudimos despedirnos adecuadamente su momento".

Los alumnos universitarios comienzan a volver mientras Y el ministro responsable sigue desaparecido. Sabemos que en estos momentos está convaleciente y le deseamos una pronta recuperación. Pero es que en ocho meses sólo ha ofrecido una rueda de prensa ante los medios. Ni con plasma. Le gusta más aparecer como contertulio que como ministro de Universidades. Pero es de Podemos y se les perdona todo.

Por cierto, los datos de la pandemia siguen reflejando una situación complicada. Andalucía vuelve a batir cifras diarias de contagio con 955 casos de Covid-19 y suma siete muertes en 24 horas. La situación en Castilla y León también es preocupante. Suma 9 fallecidos, aumenta la presión hospitalaria y en las últimas horas se contabilizan casi 460 contagios. Se anuncian medidas más restrictivas en Valladolid y Salamanca.