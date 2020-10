Antonio Herraiz: "El Gobierno quiere controlar el CGPJ para meter mano en sentencias como la del caso Gürtel"

Audio

Hoy es un día importante en el que conviene recordar el motivo principal que llevó a Pedro Sánchez a presentar la moción de censura. El entonces líder de los socialistas se refugió en la sentencia del caso Gürtel. No en las condenas a los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo o el Bigotes. Ni siquiera al papel del ex tesorero Luis Bárcenas. El PSOE sacó adelante la moción de censura con el argumento de que el PP tenía una caja B.

Pedro Sánchez: "Una crisis que no ha provocado nadie más que un partido que se ha financiado irregularmente durante años y un presidente del Gobierno que no ha asumido ninguna responsabilidad política. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy una moción de censura al presidente Rajoy, para recuperar la dignidad de nuestra democracia, que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país".

Estos fueron los argumentos que utilizó Sánchez en 2018. Hoy el Supremo, que ha revisado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel ha rechazado el principal argumento del PSOE para derribar a Rajoy en la moción de censura. El Alto Tribunal dice que el juez De Prada se extralimitó al acreditar una doble contabilidad en el PP que no había sido juzgada. Es decir, sobraban las alusiones a la caja B. En ese argumento, precisamente se apoyó Sánchez, lo acabamos de escuchar.

La pregunta es: ¿ahora qué? Pues que se cambió un gobierno y hemos llegado hasta hoy. Enseguida te contamos los detalles de la resolución del Supremo que, por lo demás, ratifica las condenas del caso Gürtel a Correas, el Bigotes, Bárcenas y compañía. Y tamnién al PP por ese fin lucrativo.

Se cambió un gobierno por una frase del juez denominado progresista José Ricardo de Prada y hoy se entiende mucho más los esfuerzos de Sánchez y sus ministros para vestir el intento de control de la Justicia. Nos podemos perder en los titulares más o menos sonoros que han dejado el presidente y sus ministros en la sesión de control en el Gobierno.

Pablo Casado: "Mientras no retire ese atropello legal no hay nada que pactar, a mí no me presiona nadie y menos alguien como usted". Pedro Sánchez: "El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado, es un partido antisistema, que no cumple con la Constitución".

"Podemos quiere hacerse con un poder del Estado: la Justicia"

Pero lo que menos importa es el tú.me dices y yo te contesto. Aquí la clave está en una reforma exprés con la que Podemos quiere hacerse con un poder del Estado de difícil control: la Justicia. La proposición para la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin tener que pasar el filtro del máximo órgano de gobierno de los jueces y del consejo de Estado parte del propio Pablo Iglesias y el PSOE ha tragado, no sin alguna voz interna poniendo en duda la cacicada.

¿Y por qué es tan importante el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo influye dentro del sistema democrático? Los vocales del CPJG no juzgan, pero sí designan los jueces de los puestos relevantes. El Fiscal ya está en manos de una socialista, la ex ministra y candidata del PSOE, Dolores Delgado. Y solo les faltaba este frente, que hasta ahora necesitaba de las 3/5 partes del parlamento para su renovación.

No juzgan pero sí pueden colocar a jueces en puestos relevantes como a José Ricardo de Prada, en cuyo argumento jurídico ahora tumbado por el Supremo se sustentó una moción de censura que cambió todo un gobierno. ¿A que así se entiende todo mejor?