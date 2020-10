Antonio Herraiz: "El Gobierno levanta ahora el castigo al Rey porque le interesa"

Audio

Atascos en la hora punta de entrada a la capital, metro lleno y trenes con un número de viajeros muy similar al de la semana pasada. Es la imagen que ofrece hoy Madrid en el primer día laborable con las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad. En la estación de Atocha, el movimiento ha sido continuo.

Relativa normalidad en Madrid, si es que, en estos días, en estas semanas hay algo de normalidad en algún punto de España. El comercio y la restauración son los sectores más afectados y este cierre va a suponer la puntilla para muchos negocios, incapaces de aguantar un envite más. En cuanto a la evolución sanitaria, hay que esperar a los datos que conozcamos en las próximas horas. Desde el Gobierno madrileño insisten en que las medidas que estaban aplicando con confinamientos selectivos estaban funcionando y habían conseguido doblegar la curva en la mayoría de barrios. En concreto, en 31 de las 37 primeras zonas afectadas.

Se mira a Madrid porque es la capital y el confinamiento afecta a más de 5 millones de personas, pero, desde mañana, dos ciudades más se suman a la larga lista de limitaciones y restricciones contundentes. Son León y Palencia.

Ausencia del Rey en Barcelona

Y hoy hemos sabido la verdadera razón por la que el Gobierno de Pedro Sánchez vetó la presencia del Rey en Barcelona durante la toma de posesión de los nuevos jueces.En realidad, lo sabíamos ya, aunque en su momento lo disfrazaron con todo tipo de argumentos.

Primero fue por razones de seguridad y después por el tenso contexto político, por la cercanía al aniversario del 1 de octubre y la inminente inhabilitación de Quim Torra. Ahora el Gobierno ha decidido levantar el castigo al Rey y este viernes Sánchez y Felipe VI van a coincidir en Barcelona. Van a participar en un evento que se anuncia como Barcelona New Economic Week centrado en sectores como la industria, el comercio y la logística digital. El contexto político en Cataluña no ha cambiado. O sí, porque hay una interinidad, con un presidente inhabilitado, con un Gobierno en funciones que no había.

Y ha cambiado porque en las últimas horas se han intensificado los ataques al Rey con la colocación de guillotinas con la imagen de la monarquía, o cabezas de cerdo con una corona sobre las orejas y mordiendo una foto de Felipe VI. Esto en pleno centro de Barcelona, en plaza Urquinaona y en otros puntos de Cataluña. Ahora el Gobierno levanta el castigo al Rey y le deja ir el viernes a Barcelona. El motivo, por tanto, no era contexto político.

La razón es que en esta ocasión es un evento económico que mira al mundo y en el que siempre viene bien la figura del Rey.En la toma de posesión de los nuevos jueces, no convenía enfadar a los socios separatistas en plena negociación de los presupuestos. Ese fue el principal motivo y se confirma.