Antonio Herraiz:"Dolores Delgado no garantiza la independencia y la autonomía de la Fiscalía"

La hemeroteca siempre es una buena herramienta para retratar a los que están y, sobre todo, a los que llegan al poder. Hoy es bueno recordar lo que dijo Pedro Sánchez en plena campaña electoral en una entrevista en RNE: “¿La Fiscalía de quién depende? “Del Gobierno”, pues ya está”.

¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Del Gobierno. Tan sólo una semana después de la investidura de Pedro Sánchez ha cumplido su palabra. Para qué disimular y el Ejecutivo propone a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. Uno de los principios de este organismo público es la imparcialidad. Otro la autonomía. ¿Alguien va a confiar en que Delgado va a respetar estas premisas del Ministerio Público cuando se ha significado políticamente sin ningún tipo de complejo?

Aquí es preciso recordar la polémica grabación en la que se vio implicada la ministra de Justicia con el ex juez Garzón, el ex comisario en prisión Villarejo y varios policías de ese ámbito que en la izquierda llaman cloacas del Estado. No es necesario recordar lo que Delgado dijo de su compañero Grande Marlaska. Tampoco cómo la ya ex ministra aplaudía artes policiales poco éticas para obtener información. Información vaginal, le llamaban. Éxito asegurado. La pregunta es qué pensará ahora uno de los cuatro vicepresidentes del Gobierno. Entonces Pablo Iglesias pedía, directamente, la dimisión de Dolores Delgado: “Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura de las cloacas de Interior en nuestro país debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país hay ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo”.

Con esta propuesta, el gobierno demuestra que quiere el control absoluto de un ámbito tan sensible como es el de la Justicia. Sobre todo, para meter el cazo en todo lo que afecta a la pulso marcado por los separatistas catalanes. La abstención de Esquerra no es gratis y se va a demostrar. Las asociaciones de fiscales ya han manifestado su malestar por este nombramiento y dicen que el Gobierno quiere domesticar a los fiscales.

Al margen de todo lo que rodea al nuevo Gobierno, en MEDIODÍA COPE vamos a estar también en Santander. Los vecinos de la zona de Nueva Montaña, a las afueras de la ciudad, se han despertado esta mañana con un gran susto. Después de dos explosiones han visto cómo el parque infantil de la calle Tomás y Valiente se ha venido abajo. Se ha hundido un parking con más de 200 vehículos en su interior y a esta hora los bomberos han apuntalado una de las partes en peligro. Un centenar de coches han quedado aplastados y la buena noticia es que no hay daños personales. Todo ha ocurrido a las seis y diez de la mañana. De haber ocurrido un par de horas después, o a las cinco de la tarde, con los niños jugando en el parque, estaríamos hablando de una desgracia.