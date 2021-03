Antonio Herraiz: "Con estilo, Más Madrid llama machista a Iglesias en un guantazo sonoro"

Audio

En el día después del movimiento inesperado de Pablo Iglesias, es un buen momento para no olvidarnos de que todavía estamos inmersos en una pandemia que nos sigue dejando muchas complicaciones. Sobre todo, después de la paralización en España de la vacunación con las dosis de AstraZeneca.

Y eso lo saben bien el millón de personas a los que se les ha administrado ya esta vacuna y que ahora están rodeados de incertidumbre. En ese dato, en concreto 940.000, se incluyen profesores, policías, bomberos o fisioterapeutas. Solo han recibido la pauta completa 8 profesionales y el resto desconocen cuándo les van a poner la segunda inyección. ¿Afecta a la efectividad de la vacuna? En principio no, porque los ensayos determinaron que pueden pasar tres meses entre el primer pinchazo y el segundo. Incluso más allá de ese periodo tampoco perdería la eficacia esta vacuna.

¿Por qué se paraliza la administración de AstraZeneca en España? El Ministerio de Sanidad lo enmarca en la prevención. Nadie ha demostrado que haya relación directa entre esta vacuna y los trombos que han aparecido en las personas que se las han puesto. Son insignificantes, muy pocos proporcionalmente, pero aquí nos hemos sumado a una medida que empezó en Dinamarca y luego siguió en Islandia y en Noruega y a la que han terminado por sumarse Alemania, Francia, Italia y Suecia. Prevención, hasta que se investigue y se descarte la relación con las trombosis detectadas.

La organización mundial de la salud sostiene que no hay razón para no usar la vacuna de AstraZeneca y esta mañana en Herrera en COPE le hemos preguntado a Antoni Trilla, epidemiólogo y responsable de medicina preventiva del hospital clínic de Barcelona. El doctor Trilla lanza un mensaje de tranquilidad: "Creo que la gente que está esperando la segunda dosis tiene que estar tranquilo dentro de lo que pueda, porque entiendo que el ruido y las noticias no son buenas, pero es muy poco frecuente".

Los médicos hablan de decisión política más que científica y ahora hay un problema de reputación. Porque todos los que están pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca tienen dudas e incertidumbre.

¿Qué novedades tenemos en el culebrón de Pablo Iglesias? El portazo que al líder de Podemos le ha dado hoy el partido de Íñigo Errejón. Ayer cuando escuchamos al vicepresidente del Gobierno, daba por hecho que el partido del que fuera primero su amigo y después su rival en Podemos se iba a sumar a su sorpresiva candidatura. Pues atentos a lo que le ha dicho esta doctora, que se llama Mónica García y que es la candidata de Más Madrid, el partido de Errejón, para las elecciones del 4 de mayo. Acusa a Pablo Iglesias de machista: "Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado viernes con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele".

Con estilo, pero el guantazo contra Iglesias es sonoro, así que no tendremos candidatura conjunta entre Podemos y Más Madrid. Todavía tenemos que desvelar las verdaderas intenciones del movimiento de Pablo Iglesias. De momento, el portazo de los de Errejón es la primera bofetada que se lleva el todavía vicepresidente.