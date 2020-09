Antonio Herraiz: "Casado no acepta el trágala de los presupuestos pactados entre PSOE y Podemos"

Audio

No hablaban desde el 4 de mayo, y la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado ha terminado sin un gran acuerdo. Tampoco se esperaba, pero por si quedaba algún ingenuo que lo veía viable, no ha habido entendimiento en la cuestión fundamental de los presupuestos. Y aquí el principal escollo vuelve a ser Podemos.

El PSOE solo ha negociado las cuentas con el partido de Pablo Iglesias y en el PP le han respondido que con ellos no cuenten, que no quieren ser una terminal más de los comunistas. Sí ha habido cierto entendimiento en cuestiones sanitarias, en la necesidad de un gran pacto, aunque la distancia sigue siendo grande en otros asuntos que el Gobierno considera prioritarios en estos momentos críticos de la pandemia como es la renovación del consejo general del poder judicial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al líder del PP, Pablo Casado, en la Moncloa

Es uno de esos encuentros en los que de cara a los fotógrafos prima la cordialidad, aunque luego no están faltos de tensión. Sobre todo después de que el presidente responsabilizara directamente a los ciudadanos del aumento de los contagios. Y esto, lo ha afeado Pablo Casado: "Creo que es irresponsable decir que los responsables, valga la redundancia, son los españoles porque supuestamente se han relajado y no ha sido así, es el Gobierno, que ha hecho una propaganda triunfalista y ha pecado de indolencia por no haber previsto antes de irse de vacaciones lo que le pedían los expertos".

La reunión ha empezado apenas una hora después de conocerse los datos del paro. Siguen siendo malos, entre otras cuestiones por que no cuentan los 800.000 españoles que continúan en ERTE. El paro subió en casi 30.000 personas en agosto. Si trasladamos la foto a hace un año, España tiene 737.000 desempleados más.

Es el caso de Jesús. Tiene 52 años se acaba de quedar en paro por primera vez en su vida. Está separado y vive en una habitación de alquiler por la que paga 150 euros al mes. Es conductor, pero no encuentra de su sector. No le importa cualquier cosa porque en los últimos años mozo de almacén y reponedor en un súper: "Lo veo complicado porque no me he adaptado a cualquier cosa, lo que sea, ahora mismo estaba trabajando de mozo de almacén, que yo soy profesional del volante, me da igual, lo que sea, pero estoy viendo que es complicado porque estoy llamando a sitios en lo que he estado, que me han dicho que si necesitaba trabajar que llamara, y dicen: "Pues mira tenemos esta situación que tenemos. ahora no nos podemos permitir coger a nadie, entonces tengo un poco miedo".

El caso de Jesús es uno de los 30.000 nuevos desempleados que dejó agosto en España. En materia de empleo, se espera un final de verano y un comienzo del otoño muy difícil.