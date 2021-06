Antonio Herraiz: "La utilidad pública: los separatistas responden con la quema de una bandera de España"

Audio

Más de 4 horas. Es lo que ha estado reunido el Consejo de Ministros, que acaba de terminar con un tema fundamental sobre la mesa, el indulto a los presos condenados por violentar la democracia en Cataluña. A partir de ahí los trámites van a ser muy rápidos. Publicación en el BOE y con la notificación pública del decreto el Supremo ordenará su puesta en libertad. Se puede dar la circunstancia de que este nuevo escenario para Junqueras y compañía les pille en la calle disfrutando de un permiso especial con motivo del día de San Juan.

Estamos a la espera de la comparecencia del Pedro Sánchez, para conocer los detalles de los indultos y su justificación, sus argumentos.

Pero hoy el debate no es tanto si es legal o no. Serán las altas instituciones judiciales las que lo determinen una vez analicen los recursos de PP, VOX y Ciudadanos. Es una decisión política, evidentemente, y el Gobierno asume esta herramienta que tiene a su disposición. Ahora, ¿para qué? De momento, por una cuestión de oportunidad. Para seguir contando con el apoyo de los separatistas y continuar en Moncloa con cierta estabilidad, si es que cabe estabilidad para un partido en el gobierno con la menor representación parlamentaria de la historia de nuestra democracia.

La duda es la utilidad, si estos indultos van a servir para devolver la normalidad democrática a Cataluña. No solo están los desprecios institucionales que la Generalitat ha tenido con Sánchez y con el Rey en las horas previas a los indultos. No solo está la respuesta que hemos seguido viendo en la calle. Anoche, sin ir más lejos. Encapuchados subiendo al balcón del ayuntamiento de Vic, en Gerona, arrancando la bandera de España y quemándola después en el suelo.

No solo por eso. Lo importante es que los condenados ahora indultados ya han dicho que lo volverán a hacer. Los separatistas salen envalentonados con este indulto, salen más fuertes, y redoblarán sus exigencias a un Gobierno cada vez más debilitado. No será que no les han avisado.

Por lo demás, el Gobierno quiere adornar con anuncios la decisión política más controvertida que ha tomado. Han puesto a funcionar a toda máquina la factoría de marketing de Moncloa y dos días después de aprobar los indultos darán dos zanahorias para contentar al personal. Una es el fin de las mascarillas en exteriores. Todavía sin concretar nada. Y otra es la bajada del IVA de la electricidad. Del tipo general del 21% al 10%. Esto es lo que se le pidió al Gobierno durante la borrasca Filomena, con el consumo y la electricidad disparados y dijo que no se podía hacer porque Europa no les dejaba.

Lo importante es conocer la letra pequeña. Porque no se van a beneficiar todos los clientes. Primero es por tiempo limitado de 6 meses. Hasta el final del año. Y segundo porque sólo podrán beneficiarse de esta rebaja los que tengan una potencia contratada de 10 kilovatios. Esto lo puedes revisar en tu factura, pero en las viviendas medias, en pisos medios, suele estar por debajo. En cambio en unifamiliares más grandes, no. Ni tampoco en negocios a partir de un volumen medio. Lo habitual en un piso son en torno a 5 kilovatios. ¿esta rebaja es suficiente para compensar el precio disparado de la electricidad? Le hemos preguntado a Borja Osta, experto del mercado eléctrico: “De momento parece que afecta a todo el mundo. Y sí que puede compensar esta subida que venimos sufriendo todos. Si se estabiliza el mercado de nuevo a la situación previa el IVA ya no vuelve a subir al 21%”.

En todo caso, esta rebaja durante este medio año, supondrá un ahorro al mes de en torno a 7 euros.