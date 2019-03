Antonio Herráiz: "Una persona con síndrome de down no es un problema, es una suerte"

Buenas tardes.

En el juicio contra la cúpula separatista catalana, hoy ha vuelto a ser un mal día para los procesados. No están teniendo buen mes, la verdad. Mientras Torra sigue mareando la perdiz con el tema de los lazos, en el Supremo se siguen escuchando testimonios de testigos que denuncian que los días previos al referendum ilegal hubo violencia.

Hoy han seguido declarando los guardias civiles que participaron en los registros. Recibieron insultos, vivieron momentos de intimidación máxima y comprobaron en primera persona el odio que se respiraba aquellos días contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Vas a escuchar a un teniente participó en el registro a Unipost. Esta empresa estaba rendida al independentismo y fue uno de los operadores necesarios en la organización del referendum.

Y este teniente no era un recién llegado. Atentos a la frase que ha dejado otro guardia civil: compañeros veteranos decían que los inicios del conflicto vasco se parecía bastante a lo que estaban viviendo en Cataluña. Esta mañana han declarado cinco testigos en un juicio que se reaunda a las cuatro de esta tarde.

Vamos a seguir pendientes de esa sesión en un jueves en el que miramos a las personas Down. Es el día mundial del síndrome de dowm. Se ha avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer. Sigue habiendo prejuicios y hay que mantener la lucha contra los estereotipos. Y la campaña de Down España lanza un mensaje positivo bajo el lema La suerte de tenerte.

Porque tener a tu lado a una persona con síndrome de down no es un problema. Es una suerte. Y eso lo saben los familiares y los amigos de estas personas. Ahora en días como hoy, el cinismo y la hipocresía se apodera de las redes y de otros rincones de la vida pública. Muchos de los que muestran su apoyo, puestos en la tesitura igual habían rechazado tener un hijo con síndrome de down.

Hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora. Te las cuento con Marta Ruiz.