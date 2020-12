Antonio Herraiz: "Tras los vaivenes con las mascarillas y los test, ahora te hacen responsable único"

Seguimos pendiente de un español que vive en Colombia. Es malagueño, se llama Jesús Quintana García y la policía trata de localizarle tras ser víctima de un secuestro.

“Estamos trabajando mancomunada e integradamente. Fuerzas militares y policía nacional con las capacidades investigativas y técnicas y, por supuesto, con las organizaciones que registran su contundente apoyo a la ciudadanía y a la fuerza pública para tratar de establecer su paradero y buscar la forma de rescatarlo”, ha manifestado el jefe de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa.

Están investigando pero, de momento, no ha trascendido ningún detalle sobre su posible paradero, aunque la principal hipótesis con la que trabaja la policía es el móvil económico. Jesús Quintana es el director del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Viajaba con su coche por una carretera en las cercanías de Toribio, un municipio colombiano del departamento de Cauca, al suroeste del país. En un momento de su trayecto, fue interceptado por unos desconocidos y ahí, su rastro desaparece.

Este tipo de secuestros exprés, en principio y a la espera de que se confirme, con un móvil económico, están a la orden del día en Sudamérica. Y estos momentos de angustia, para Jesús y su familia, los conoce bien José Antonio Fernández. Él es un venezolano que vive ahora en Vigo. Hace cinco años, le secuestraron a punta de pistola para robarle su coche.

“Al abrir la puerta del coche, me apuntaron con una pistola en la espalda, me pidieron las llaves y me llevaron secuestrado a unos barrios de gente obrera. Después de tres horas, tuve la suerte de que me liberaron a cambio del coche”. Lo ha contado José Antonio en 'Mediodía COPE'. Esperemos que la suerte que corrió él sea la misma para Jesús Quintana, español secuestrado en Colombia.

Antes de que lleguen las vacunas a España es necesario intensificar las prevenciones. Los primeros test rápidos de autodiagnóstico ya están aquí. Hoy se venden en las farmacias de toda España. Se trata de pruebas para detectar anticuerpos en tan solo 10 minutos, pero únicamente se pueden realizar con receta médica. Cuestan unos 25 euros. Estos test se pueden hacer en casa, pero los resultados positivos deben ser confirmados con una prueba PCR ya en el centro de salud. ¿Son una garantía total? Hoy el ministro de Sanidad ha repetido que no y ha trasladado toda la responsabilidad a cada uno de nosotros.

“Está bien que nos hagamos muchos test, siempre hemos sido partidarios de esto. En España se están haciendo muchos test, cuantos más hagamos mejor. Pero los test no nos eximen de tomar las medidas de prevención que hemos recordado en manos, en mascarilla, en distancia social, en ventilación....”, ha comentado el ministro.

Cualquier prevención es poca, sobre todo después de comprobar los vaivenes de este gobierno en cuestiones tan necesarias como el uso de la mascarilla o la necesidad de los test masivos.