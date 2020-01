Antonio Herraiz: "Torra hace un anuncio en diferido para ganar tiempo a ERC"

Audio

Habrá elecciones anticipadas en Cataluña. Es el anuncio que ha hecho esta mañana Quim Torra sin poner una fecha concreta. Estamos a mitad de legislatura en esta comunidad pero el lunes se vivió una situación en el parlamento que ha desembocado en este anuncio. Inhabilitado Torra, esperaba que sus socios de Esquerra, especialmente el presidente del parlamento Roger Torrent, avalara su rebeldía y le dejara votar. Como no entró en ese peligroso juego, no quiere seguir el mismo camino que su antecesora Forcadell, esto provocó que la grieta en el separatismo se abriera aún más y ha forzado a Torra a hacer este anuncio: “Esta legislatura ya no tiene recorrido político, es el final”.

La legislatura ha llegado a su final en un anuncio de Torra plagado de críticas a sus socios de Esquerra. Les ha reprochado su falta de lealtad. Como Torra no ha dado fecha concreta, hemos tirado de calendario.

Todo va a depender del trámite parlamentario de los presupuestos autonómicos. Podría alargarse durante dos o tres meses. Si la convocatoria de las elecciones llega justo después de la aprobación de las cuentas, teniendo en cuenta de que tendría que pasar 54 días, la posible fecha de los comicios sería en torno al mes de junio.

Enseguida te contamos posibles candidatos pero la foto fija, a esta hora es la siguiente. Junqueras está en la cárcel cumpliendo condena de 13 años de cárcel por un delito de sedición y malversación. Esto en Esquerra. En su partido rival, Puigdemont permanece fugado y Quim Torra inhabilitado.

Para los que ya se han olvidado de Artur Mas, sigue inhabilitado pero esta situación la supera ya el mes que viene.

Enseguida te ampliamos la que es la noticia del día, el anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña, en un día en el que seguimos mirando a China por la alerta del coronavirus. El Gobierno de Sánchez sigue sin concretar cómo y cuándo va a traer a España a la veintena de españoles que viven en Wuham. Sus familias están preocupadas. Por otro, los investigadores trabajan contrarreloj para encontrar una vacuna. Uno de los estudios más avanzados es en el que participan científicos de Texas junto a investigadores españoles. El profesor Joaquim Segalés ha reconocido a COPE que no va a ser algo inmediato: “La percepción social también es ¿dónde está la vacuna? ¿cómo es que no la tenemos ya. Cuando esto en términos generales para todas las enfermedades son procesos que tardan meses e incluso años. Antes una vacuna no llega a lo que sería la población general”.

La novedad es que han conseguido indentificar ya la proteína que protege al virus. Ahora, tratan de concretar cómo se produce el contagio.