Antonio Herráiz: "Si Tezanos tuviera que pagar las encuentas de su bolsillo, la periodicidad sería otra"

Audio

Enseguida ponemos el termómetro para comprobar la temperatura de los pactos. Te avanzo que hay pocos avances porque sigue el postureo.

Pero antes te voy a hablar de Saybe. Este bebé vive en EEUU, en California, y tiene cinco meses. Ahora mismo hace una vida como cualquier bebé de su edad. Come, duerme, juguetea y llora cuando le da la gana. Esto que es lo habitual, no hace tanto, sus padres pensaban que no iba a ser posible.

En diciembre, el embarazo de su madre había superado la semana 23 y empezó a sentirse mal. Pensó que era lo normal. Pero su tensión superó los 200 y los médicos le aconsejaron que tenían que sacar el bebé. Y en el hospital Sharp Mary Birch de California, que está especialmente preparado para prematuros, se obró el milagro.

Saybe nació por una cesárea de urgencia. Midió 23 centímetros y lo más alucinante fue el peso, 245 gramos. Saybe apenas se veía en la cuna. Casi medio año después, como decíamos, Saybe es una niña normal. Ha recibido el alta hospitalaria, y esta es la noticia. pesa 2,3 kilos y mide 40 centímetros. Se ha convertido la bebé prematura más pequeña del mundo. Es un caso extremo, excepcional y en Mediodía COPE hemos hablado con Blanca. Ella es madre de una bebé prematura que nació en febrero con 900 gramos y desde este mes ya tienen a su pequeña Blanca en casa, "lo peor fueron los dos primeros días, yo no me atrevia a mirarla porque me daban ganas de llorar. Es una campeona y no tiene nada. Es super sana y a pesar del peso, salió del paso muy bien".

Encuestas

Todavía con la resaca de las municipales, autonómicas y europeas hoy el socialista José Felix Tezanos nos ha regalado un CIS. Lo de regalar es un decir porque estas encuestas mensuales cuestan mucho dinero a todos los españoles. Y como no son gratis, valdría destacar, mucho antes de conocer lo que dice, que la mejor encuesta es la de las urnas.

Está claro que no tiene ningún sentido preguntar a quién votarías en unas generales a pocos días de ir a votar. Pero con el resultado que hubo el 28 de abril y después el 26 de mayo, aunque las preguntas se hicieron entre esas dos citas, el CIS de Tezanos hunde al PP y le sitúa por detrás de Ciudadanos y de Unidas Podemos. Vox tampoco sale bien parado de este CIS. Si lo tuvieran que pagar de su bolsillo, seguro que la periodicidad de estas encuestas sería de otra manera, muy diferente, y no se harían en periodos que no sirven absolutamente para nada.