Antonio Herraiz: "Tezanos quiere influir en la campaña de Madrid con tu dinero y el mío"

Audio

En el día después del único debate con todos los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, el socialista José Félix Tezanos se ha vuelto a hacer presente en la campaña. Lo hizo en Cataluña y, ahora, en Madrid quiere repetir la estrategia de tratar de influir. La foto que hoy presenta el CIS es la de un equilibrio entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, un escenario en el que la suma de PSOE, Más Madrid y Podemos puede gobernar en la Comunidad. De hecho, aunque el resultado es muy ajustado, la izquierda supera a la derecha según el CIS.

Vamos a traducirlo en cifras. La mayoría se sitúa en 69 diputados. Si analizamos el CIS y cogemos la horquilla más amplia que refleja el sondeo de Tezanos, la izquierda sumaría 73 diputados. En el caso de la suma PP y Vox el margen sería más reducido porque no podrían contar con Ciudadanos, partido al que el CIS borra del mapa y no le asigna el mínimo del 5% de los votos, necesario para entrar en la Asamblea. La derecha solo llegaría a los 69 escaños en el mejor de los casos.

Este equilibrio de fuerzas que presenta hoy el CIS tiene un claro objetivo. Es una encuesta que se dirige tanto a los indecisos como a los que se van a quedar en casa. Y hacia ellos va a ir, a partir de ahora el mensaje reforzado desde Moncloa. Si todas esos indecisos ven viable una victoria de la izquierda, acudirán a votar. Si creen que Díaz Ayuso lo tiene todo hecho, se quedarán en casa. Es el mensaje que esconde un CIS, que no olvidemos, es el segundo en menos de dos semanas.

En Moncloa son conscientes de que estas elecciones trascienden lo autonómico. Sánchez se la juega y va a utilizar todas las herramientas a su alcance. Aunque como en el caso del CIS, sea con tu dinero y con el mío. Y si grave es cualquier manipulación, lo es más elegir el día en el que han decidido publicar el sondeo, justo un día después del debate.

Prueba de que son unas elecciones que interesan a los madrileños y a los que no lo son, es la audiencia que tuvo el debate. En toda España superó los tres millones. En el caso de Madrid, logró una audiencia media de 900.000 personas, lo que supone el 36% de cuota de pantalla.

Por lo demás, hoy en Herrera en COPE ha estado el presidente del PP Pablo Casado. En poco más de 15 días decae el estado de alarma y advierte de que Sánchez sigue sin concretar un plan B, sin ofrecer un paraguas legal para que las comunidades autónomas puedan adoptar restricciones. Además, Pablo casado ha hecho un anuncio. Le ha contado a Carlos Herrera que su partido se va a personar en el caso de Plus Ultra. Es esa compañía aérea desconocida hasta ahora, con vínculos chavistas y que ha recibido 53 millones de euros de dinero público para su rescate. Así lo ha contado: “El Partido Popular se va a personar en este caso que es un escándalo. Porque el Gobierno no está dando explicaciones, huele muy mal. Esto suena a lo que pasó en el aeropuerto de Barajas con Delsy Rodríguez. Suena a las deudas que tiene el Partido Socialista de Sánchez con algún otro partido que le da el Gobierno y que le debe también mucho al régimen dictatorial de Venezuela”.

Ayer cuestionaba si había alguien que había volado con esta compañía. Bueno pues nos llamó una oyente que había volado a Perú con Plus Ultra. No saldrán muchos más porque en 2019 Plus Ultra apenas tuvo el 0,5% de todo el tráfico de los aeropuertos españoles. Ese año operó 823 vuelos.