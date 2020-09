Antonio Herraiz: "Tenemos más de 50.000 muertos y Simón bromea con meterse el dedo en la nariz"

Audio

El globo sonda lanzado por el Gobierno sobre la congelación del sueldo de los funcionarios vuelve a abrir nuevas grietas en Moncloa. Si escuchamos a todos los ministros que se han pronunciado sobre esta cuestión no vamos a llegar a ninguna conclusión. Porque algunos no lo descartan, otros aseguran que es una cuestión que no está sobre la mesa y los hay también que ni sí, ni no.

Contradicciones aparte, a las que por otro lado ya estamos acostumbrados con este Gobierno, la economía española tiene encendidas todas las alarmas. A partir de ahora, van a venir ajustes y recortes, aunque nos lo vendan de otra forma. Y digan lo que digan los ministros de Podemos, la congelación del sueldo de los funcionarios es una opción, por eso lo han filtrado desde el propio Ejecutivo.

Antonio Herráiz sobre la entrevista de Escrivá en COPE

Esta mañana ha estado en Herrera en COPE el ministro de Seguridad Social que es de los que no lo descarta. Como ayer la ministra Calviño. Luego está el tema de las pensiones. Y aquí José Luis Escrivá sí se ha mojado. Esto es lo que ha contestado el ministro a la pregunta de Herrera sobre el tema: “No”.

Por lo demás, han pasado un par de días desde que conocimos la suspensión del ensayo de la vacuna promovida por la universidad de Óxford. Ya te hemos contado que es algo normal y ahora se trata de determinar si detrás de la enfermedad detectada en uno de los pacientes a los que se le ha suministrado la dosis está la vacuna.

Hoy el Ministro de Sanidad ha vuelto a insistir en que esto es normal y mantiene que en diciembre, España contará con 3 millones de dosis. Así lo ha confirmado el ministro:”Hemos tenido noticias hace dos días de que ha habido un percance en esas pruebas, eso significa que el proceso funciona porque lo principal es garantizar que la vacuna es eficaz y funciona con criterios de seguridad. Nosotros pensamos que hacia finales de este año o principios del que viene todavía estamos en disposición. Si las cosas funcionan, insisto, porque certeza absoluta no hay ninguna, podemos empezar a tener en Europa dosis de vacunas”.

Esta es la previsión del ministro de Sanidad que no ha dicho nada sobre el último candidato al club de la comedia. Es el director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que con 50.000 muertos en España y medio millón de contagiados sigue haciendo bromas. El responsable dijo “voy a meterme el dedo en la nariz”.

No sabemos si Fernando Simón se ha sacado ya el dedo de la nariz. Lo grave es que siga al frente de un departamento cuando ha demostrado tan poco acierto. Y que conste que la gracieta de “me voy a meter el dedo en la nariz” en plena rueda de prensa podría quedar como una broma, como una anécdota sin más.

El problema es que el bromista es el responsable del departamento de alertas sanitarias que no supo alertar de absolutamente nada y que aseguró que España sólo iba a tener algún caso diagnosticado. Con esta capacidad de previsión, lo mejor que se le ocurre es meterse el dedo en la nariz, o en otro sitio.