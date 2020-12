Antonio Herraiz: "Tenemos los peores datos económicos de Europa y en Moncloa está quien está"

Audio

Las farmacéuticas que ultiman la vacuna contra el coronavirus siguen narrando al minuto sus avances. Estamos en la fase final, la cuenta atrás para comercializar las primeras dosis ha comenzado y ahora es el turno de los organismos verificadores, los que tienen que garantizar que esas vacunas son seguras y, también, que mantienen la eficacia que han anunciado las multinacionales.

Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que ha recibido las solicitudes de las vacunas de Pfizer y de Moderna para su autorización. El visto bueno para la primera lo tendrá, como muy tarde, el 29 de diciembre. Y en el caso de Moderna, ese plazo estimado es el 12 de enero. A partir de ahí, surge la pregunta inmediata. ¿Y en España cuándo? Se lo hemos preguntado en Herrera en COPE a Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Esto nos ha contestado: “A lo largo del mes de enero, posiblemente más tirando a la segunda quincena, podamos tener ya algunas dosis, pero evidentemente tener dosis suficientes para vacunar a toda la población que lo necesita, eso va a requerir tiempo, porque las vacunas no nos van a llegar todas de golpe”.

Los que saben insisten en rebajar la euforia, sobre todo la que nos transmiten desde el Gobierno. Porque las verificaciones de los organismos internacionales van a ser rigurosas, van a comprobar los datos de los ensayos, ahora desconocidos, y van a dar tranquilidad a todos los que ahora dudan en ponérsela. Pero hasta que llegue la vacunación masiva, habrá que esperar, al menos hasta verano. Y el bicho va a seguir haciendo estragos.

Y mientras llega la deseada vacuna, la economía no da tregua. Nos hemos centrado en la salud, que era lo prioritario, salvar vidas ante un escenario con más de 60.000 muertos por la pandemia, pero el drama económico que tenemos encima no tiene comparación ni con la crisis del 2008. La OCDE, que es un organismo internacional encargado de coordinar las políticas económicas de 37 países -entre los que se incluye España- ha hecho hoy una exhaustiva radiografía. Y nuestro país sale muy mal parado. ¿Por qué? Porque España va a sufrir la peor recesión del mundo. Solo están peor que nosotros en Argentina. Tenemos el mayor déficit de toda Europa, y ya te hemos contado que los presupuestos del Gobierno, que son los presupuestos de Podemos, aumentan considerablemente el gasto. No solo seremos el país con más déficit, también estamos a la cabeza de deuda y de paro.

Lo inmediato es conocer el dato de nuestra economía en el cuarto trimestre. Y la OCDE apunta que volverá a caer. La contracción de la economía española en el conjunto del año será el doble que la alemana, por tener un referente. Además, no recuperaremos los niveles previos a la crisis hasta finales de 2022. Previsiones que son mucho peores que las que nos viene contando el Gobierno. Escenario límite y en Moncloa está quien está, así nos va.