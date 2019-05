Antonio Herráiz: "El Supremo les ha permitido que se beneficien de esa Constitución que quieren tumbar"

Audio

Cinco de los políticos presos que lideraron el golpe separatista ya tienen una de las dos fotos que buscaban. Hoy, cuatro han recogido su acta de diputado, Raul Romeva la de senador y mañana martes revelarán esa segunda foto que desean durante la inauguración de la décimo tercera legislatura de la democracia.

El Supremo les ha dado vía libre, les ha permitido salir de la cárcel de Soto del Real para que se beneficien de esa Constitución que quieren tumbar. Y como era de esperar, a pesar de las medidas de seguridad, a pesar de las advertencias no han perdido la oportunidad para montar su particular show. El Alto Tribunal les había prohíbido tener contacto con los medios de comunicación y realizar reuniones de trabajo durante su estancia en el Parlamento. Y como en todo, han hecho su propia interpretación. Oriol Junqueras no ha perdido la oportunidad para grabarse un vídeo junto a Gabriel Rufián que han colgado en las redes.

A pesar de su delicada situación procesal, Junqueras sigue desafiando a la justicia. También han dejado un tuit agradeciendo el apoyo de sus votantes el 28 de abril. Pero es que no ha sido el único. Y ahí están los vídeos de sus compañeros presos grabando vídeos. Como ese control de seguridad que se anunciaba exhaustivo, pues no lo ha sido tanto.

La pregunta que nos hacemos todos es ¿y ahora qué? Está por ver. Todo apunta a que los cinco quedarán suspendidos cuando adquieran su condición de parlamentarios. Lo que no queda claro es si podrán delegar su voto. La mayoría de los expertos consultados coinciden en que no lo pueden delegar porque este extremo no lo contempla el congreso ni para casos de enfermedad grave. De este modo, la composición de la Cámara Baja se vería alterada. Sólo podrían votar 346 de los 350. Y este dato es importante. Pedro Sánchez podría ser investido Presidente con 174 votos favorables. Lo dicho todo está por ver.

Y si tienes un dispositivo electrónico de la marca Huawei seguro que te has estado informando. La guerra comercial entre EEUU y China salpica a este gigante informático. Google le veta y esto tiene un efecto inmediato. No pueden descargar nuevas aplicaciones a través de Google Play. Eso sí, de momento podrás usar las aplicaciones que ya tengas en el dispositivo. El resto, hay muchas dudas sobre todo si los usuarios de Huawei podrán poner al día Android en los terminales actuales. El golpe para la compañía es importante y también para miles de usuarios. Uno de cada tres móviles vendidos en España es de esta marca. La respuesta de Huawei trata de tranquilizar a sus clientes. Apunta a un sistema operativo propio con el que seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos sus dispositivos.