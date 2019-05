Audio

La Mesa del Congreso no ha tenido otra opción que suspender a los a los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva por el golpe separatista. Y no será porque la presidenta, Maritxell Batet, no ha estirado el proceso hasta el límite. Primero consintió que durante la constitución de la cámara los independentistas presentaran a España como una dictadura con su mentira habitual de que son presos políticos.

Después, aunque la ley es clara y hay antecedentes, dilató la suspensión de los cuatro diputados: de Junqueras, Rull, Turull y Jordi Sánchez. Qué hizo Batet. Preguntar al Supremo, que la dejó en evidencia recordándele que ellos no están para hacer informes. Es ella la que debía suspenderles. Pero la presidenta volvió a preguntar a los letrados de las cortes. Y en aplicación de la ley de Enjuiciamiento criminal, los letrados le han dicho a Batet que la suspensión es automática.

Aún así, aunque los socialistas se han tenido que rendir a la evidencia, los dos miembros de Podemos en la mesa del Congreso han votado en contra. La presidenta justificaba todos los pasos que ha dado: "tomar las decisioines conforme a derecho con la máxima seguridad jurídica"

Esta es la noticia y ahora se abren muchos escenarios. Lo primero es saber qué van a hacer los diputados suspendidos. Porque la mayoría absoluta se vería modificada.

La suspensión de los cuatro llega a escasas horas de que concluyan la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas. No ha pasado ni un mes desde que fuimos a votar en las generales y este domingo, en la mayoría de municipios habrá tres papeletas. En Valencia, Galicia, Cataluña, Andalucía y País Vasco tendrán sólo dos porque no hay autonómicas.

Se abren muchos interrogantes porque el antecedente de las generales está próximo pero no se puede extrapolar en pueblos o en ciudades no tan grandes. La incógnita es si el Partido Popular será capaz de recuperar el pulso y si el PSOE aprovechará el rebufo de los resultados que obtuvo el 28 de abril.

