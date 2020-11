Antonio Herraiz: "No seré yo quien juzgue las debilidades de Maradona"

Audio

Miles de personas siguen pasando a esta hora por la Casa Rosada para dar el último adiós a Maradona. Desfilan uno a uno como si de una peregrinación se tratara. La capilla ardiente ha abierto a las seis de la mañana y el velatorio se extenderá hasta las cuatro de la tarde hora argentina. Todos los que pasan por esa sala de la sede del Gobierno argentino pueden ver el féretro en el que descansan los restos de Maradona envuelto en una camiseta argentina con el mítico número 10.

Hemos escuchado las palabras de un veterano de las Malvinas, que también se ha pasado hoy para despedir a Maradona. Hay emisión en directo de la capilla ardiente, del interior y también del exterior, donde a lo largo de toda la mañana se han producido conatos de altercados. Junto al féretro, camisetas de la selección argentina y de Boca Juniors.

En todo el mundo se recuerda hoy al “pelusa”, en Nápoles, en Barcelona y en Sevilla -los dos clubes españoles en los que jugó el crack argentino-, y cómo no en Argentina. En Herrera en COPE hemos hablado con María Isabel Sánchez. Es la voz de una de las radios argentinas del grupo Clarín y ha dejado unos minutos su programa “Cada Mañana”, de máxima audiencia en Argentina, para atendernos. Diego Armando, afín a Fidel Castro, Chavez y Maduro, estaba enfrentado con este grupo periodístico.

Aun así, ayer fueron los primeros en anunciar su muerte y hoy, como no cabía otra forma, el homenaje ha sido rotundo. Así ha relatado la periodista: “Los argentinos hemos decidido despedir a Maradona como ídolo que fue, como el mejor jugador del mundo, por lo menos dejar de lado cualquier otra diferencia… esto fue la crónica de una muerte anunciada, no estamos preparados, lo hacemos con llanto, con estupor, con agradecimiento”.

Han transcurrido ya 24 horas de la muerte de Diego Armando Maradona, tiempo suficiente para glosar sus grandísimas virtudes sobre el césped y sus debilidades fuera. No seré yo el que las juzgue.

Por lo demás, hoy en MEDIODÍA COPE vamos a situarnos en el muelle de Arguinenín, en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria. Desde ese punto, reflejo del drama de la inmigración en Canarias, Ángel Expósito va a emitir esta tarde, en directo, La Linterna. Es un problema global que durante todos estos meses están asumiendo sólo los canarios. Y sin las ayudas necesarias, ante la llegada de casi 20.000 inmigrantes en lo que llevamos de año, en las islas se han visto desbordados. Lo va a recordar Expósito sobre el terreno. Muchos parecen olvidarse de que Canarias es España y es Europa, pero les estamos dejando solos. Y sobre el terreno, que es donde mejor se cuentan las cosas, vamos a conocer historias como la de Mohamed,

Es marroquí y lleva 20 años en España. Trabaja como camarero en Gerona. Ha ido hasta el muelle de Arguineguín para recoger a su hermano y a su primo. Así lo ha contado: “Él cuanto estaba aquí me avisó, él no me avisó cuándo viniera ni nada, no sabía absolutamente nada. Me llamó mi madre, me dijo, ‘tu hermano está muerto’, así llorando. Le dije que yo no sé nada, ella dice que tampoco sabe nada. Osea que cuando él me mandó que está aquí, que me dijo por favor que estoy aquí y la ubicación, cogí el primer avión y me vine para acá”.

Y como la de Mohamed decenas de historias que esta tarde vamos a escuchar en La Linterna de Cope.