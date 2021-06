Antonio Herraiz: "Lo de la selección se podía haber hecho de muchas formas, pero peor, imposible"

Audio

En Tenerife, la investigación se centra en la búsqueda del cuerpo de la pequeña Anna, de un año, y del padre Tomás Gimeno. La localización del cadáver de la niña mayor, de Olivia, de 6 años ha confirmado la peor de las hipótesis. Pero para completar el círculo y evitar especulaciones, es clave dar ese paso. En la misma zona donde fue hallado el cuerpo de Olivia sigue las tareas de rastreo el barco del Instituto Español de Oceanografía que trabaja junto a los profesionales del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Hasta que no se encuentren a las dos personas a las que todavía buscan, no habrá concluido este caso. Suena a obviedad, indicaba en Mediodía COPE el criminólogo Félix Ríos, pero si no, se abrirán frentes que solo sumarían más dolor a la familia: "Ahora la prioridad realmente es encontrar a la otra niña y al padre. Además corremos el riesgo de que como no se les encuentre, especialmente al padre, esto se puede convertir en un caso y a largo plazo puede dar diferentes hipótesis que puedan perdurar en el tiempo. No sé, leyendas cuasi conspiranoicas de que el padre se haya dado a la fuga”.

La pregunta que todos nos hacemos es qué lleva a un padre a acabar con la vida de sus hijas de una manera tan cruel. Qué le puede pasar por su cabeza. Félix Ríos ha hecho también un exhaustivo análisis del perfil psicológico del asesino de sus hijas. Agresivo y con adicciones conocidas: "Hablamos de una persona que toda la vida ha estado protegida por su familia, de una posición económica y social buena, ha sido un poco el bala perdida siempre. Y cuando parece que por fin hace algo bien, que es tener una familia, entre comillas, de fotografía, hay una mujer muy hermosa, dos niñas preciosas, y entra él también en esa fotografía, por su manera de ser, adicciones, esa fotografía se rompe e incluso entra otra persona en juego".

Con las líneas abiertas con Tenerife por si hay novedades, hoy por fin han vacunado a los jugadores de la selección española. Dentro del disparate en el que han convertido esto, han terminado por ofrecerles una vacunación a la carta. Algunos jugadores han recibido la de Pfizer y otros la de Janssen, dependiendo de si habían pasado o no la enfermedad. La Eurocopa comienza hoy, los nuestros se estrenan el lunes, y no llegarán inmunizados. Se podía haber hecho de muchas maneras. Peor es complicado. Al final, los jugadores no les queda otra que resignarse. Thiago Alcántara: “Pues ha ido bien, hemos tenido el privilegio o la suerte de que nos hayan elegido o que el Gobierno ha decidido que nos vacunemos y, obviamente, nos ha tocado ahora mismo por la situación que sea, aunque tengamos el partido a tres días, tenemos que aceptarlo. Y espero que la gran noticia que ha sido para todos nosotros, no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido, obviamente”.

Ahora que ruede el balón de una Eurocopa que si hay un sitio para vivirla con intensidad es aquí con los compañeros de Deportes Cope.