Antonio Herraiz: "Sanidad deja a profesores y policías una decisión que no tiene consenso científico"

Audio

El Ministerio de Sanidad sigue comprobando que la mayoría de los profesionales esenciales, menores de 60 años, que estos días reciben la segunda dosis no atienden a su recomendación: repiten con AstraZeneca y no mezclan con Pfizer. El porcentaje sigue en torno al 90% que optan por esa opción.

Esto nos lleva a varias reflexiones. La primera. Sanidad está dejando en manos de profesores, bomberos y policías una decisión que ni siquiera tiene el consenso de la comunidad científica. Y si no, escuchen al doctor José Antonio Navarro Alonso, asesor de la Asociación Española de Vacunología, que ha estado hoy en Herrera en COPE:"Con los elementos que tengo ahora mismo me resulta imposible decantarme por un esquema de vacunación respecto a otro. Yo creo que tanto un esquema homólogo, Astra y Astra, como un esquema heterólogo, es decir, Astra Pfizer, tienen sus partes buenas y sus partes menos buenas".

El Gobierno recomienda mezclar vacunas en contra del criterio de la Agencia Europea del Medicamento que, insiste, es segura la segunda dosis de AstraZeneca. En Reino Unido hay 10 millones de personas con doble pauta con Astra y se ha comprobado que la segunda dosis tiene menos efectos adversos. Pero eso no lo explica Sanidad y de ahí las dudas que despierta en cerca de dos millones de profesionales a los que obliga a tomar una decisión por su cuenta.

No hay que ocultar que AstraZeneca no ha cumplido el contrato con la unión, de ahí la denuncia en marcha, y no han llegado las vacunas comprometidas con esta firma. Tampoco a España.

La semana que viene está previsto que lleguen 1. 300.000, pero nadie se quiere pillar los dedos y no garantizar para todos la segunda dosis con la misma firma, AstraZeneca. De ahí también que ayer, sin venir a cuento, recordara lo que ya habían contado, los casos adversos que había provocado y las cuatro muertes. Todo muy tranquilizador.

Lo único en lo que se ponen de acuerdo todos los científicos es que es imprescindible la segunda dosis. Si nos quedamos solo con la primera, a partir del día 90 la proyección, la inmunidad va decayendo y llega el momento en que es 0.

Por lo demás, los principales partidos de la oposición han confirmado hoy que se suman a la concentración convocada por una plataforma ciudadana en protesta por los indultos. Será el domingo 13 de junio en la plaza de Colón. La convoca Unión 78, que es una plataforma impulsada por María San Gil, Rosa Díez o Fernando Sabater. El presidente del PP, Pablo Casado, anuncia también que van a recoger firmas en contra del indulto: "El partido que presido va a movilizarse, a recoger firmas frente a estos posibles indultos, y va a presentar mociones en los 8.000 ayuntamientos de España para que todos los partidos decidamos si queremos vivir en una nación constitucional y democrática en el que las leyes se respetan o si queremos seguir dando aire a unos gobernantes que desafían a la justicia y la constitución para seguir en el poder".

Y Pedro Sánchez, preocupado. Ya.