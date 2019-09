Antonio Herraiz: “Sánchez ya tiene su principal argumento para la campaña electoral”

Audio

El Gobierno de Sánchez cierra esta legislatura inconclusa con una de sus prioridades resueltas. No es el empleo, no es la economía, ni tampoco Cataluña. Su principal preocupación, nada más llegar a Moncloa, era Franco. Y hoy el Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad exhumar los restos de Franco del Valle de los caídos. Serán trasladados al cementerio de El Pardo, la última voluntad del general como le han recordado hoy en Herrera en COPE a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo: “No hay un solo dictador que no tenga una tumba discreta, ninguno”, explicaba.

La decisión del Supremo llega en plena precampaña electoral y supone un argumento fundamental del candidato del PSOE. De hecho, hoy mismo se han disuelto las Cortes y se ha publicado el decreto de convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre. Además, la sentencia desoye los argumentos de la familia de Franco, que sólo aceptaba enterrar los restos del anterior jefe del Estado en la cripta de la catedral de la Almudena. Allí, Carmen Franco compró en 1987 una sepultura con espacio para varios cuerpos.

Pedro Sánchez tiene ya la campaña hecha y vía libre, sin ningún obstáculo legal, para sacar a Franco del Valle de los Caídos. No está todo dicho. La familia del dictador puede presentar recurso ante el constitucional y no se descarta que el asunto llegue hasta el Tribunal de Estasburgo. Estos pasos se irán concretando una vez conozcamos los argumentos de la sentencia, cómo se sustancia, que hoy sólo tenemos el avance.

También estamos pendientes de Sevilla. La Guardia Civil mantienen abiertos varios registros en la empresa cárnica Magrudis, origen del brote de listeria que este verano ha afectado a más de 200 personas y ha dejado tres muertos. Los agentes han detenido a al gerente de la empresa y a dos de sus hijos. En total, cinco arrestados.