Antonio Herraiz: "Sánchez pactó con quien lo necesitó en la moción de censura y lo volverá a hacer ahora"

Una semana después de las elecciones del 28 de abril nadie se mueve. Con elecciones municipales, autonómicas y europeas a la vista, viene tiempo de tormenta, así que mejor no hacer mudanza. ¿En qué situación se encuentran los protagonistas?

Pedro Sánchez ha recibido hoy en Moncloa a Pablo Casado. No esperen nada de ese encuentro. Tampoco de los de mañana, con Albert Rivera y Pablo Iglesias. De lo que no hay duda es que Sánchez va a seguir en Moncloa. Lo hizo con 85 diputados y lo hará, con más argumentos con 123. Pactó con quien lo necesitó en la moción de censura y lo volverá a hacer ahora.

En el Partido Popular, lejos de lavar los trapos sucios en casa tras la debacle, siguen aireando sus miserias mientras confían en levantar cabeza el 26 de mayo. No cuadra mucho. De Ciudadanos no esperen tampoco ningún movimiento hasta después de esos comicios. Si consiguen gobernar en alguna de las plazas grandes, por ejemplo en Madrid, tendrán más cromos para cambiar, incluido con el PSOE. Unidos Podemos se ve dentro del Gobierno y a Vox le siguen haciendo la campaña gratis con movimientos sectareos como el de Pedro Sánchez, que no les va a recibir en Moncloa.

Hay un protagonista más que sí que tiene novedades. Es Puigdemont. Después de que su partido, o lo que quede de él, fuera barrido por Esquerra, ahora la justicia le deja presentarse a las europeas a pesar de estar fugado. Ya veremos cómo se materializa eso, porque si pisa suelo español será detenido. Él y el resto de consejeros fugados.

Y fuera del ruido de la política, el lunes nos deja una imagen que no van a olvidar 242 niños. Estamos en época de comuniones. Puede que tú hayas asistido este fin de semana a una celebración. O que la tengas previsto para los siguientes. Imagina que el encargado de dar la comunión a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, es el Papa Francisco. Pues es lo que ha ocurrido hoy en la ciudad búlgara de Rakovski durante la visita del Papa Francisco a Bulgaria. Minutos antes de la ceremonia, la enviada especial de la cadena COPE a este viaje, Eva Fernández, hablaba con uno de los padres. Se llama David. Y los cerca de 250 niños no lo van a olvidar el regalo. Ni tampoco los mensajes del Papa. ¿Estáis contentos?, les preguntaba.

Antes de estas primeras comuniones, el Papa Francisco ha vuelto a vivir de primera mano las consecuencias de la guerra. En un centro de refugiados de Bulgaria, muy cerca de Sofía, ha conversado con Sirios e iraquíes que tuvieron que abandonar a la carrera sus países asolados por las bombas.