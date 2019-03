Antonio Herráiz: "Sánchez se ha mantenido de perfil en la polémica de los lazos"

Después de diez días jugando al gato y al ratón con la Junta Electoral Central, Quim Torra ha cedido y ha comenzado a retirar los símbolos separatistas de los edificios públicos. El más llamativo, el que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat lo ha quitado a las doce y media del mediodía. Bueno, no lo ha quitado Torra, han sido unos funcionarios. El presidente catalán acata así la orden de la Junta Electoral porque se enfrentaba a la inhabilitación para ejercer cargo público. La acata a regañadientes y ha anunciado que se va a querellar contra la Junta Electoral. Presentará un recurso por prevaricación.

Torra le quita así un problema al Gobierno de Pedro Sánchez que se ha mantenido de perfil en esta polémica actuando con total pasividad. También les ha quitado un problema a los Mossos de Escuadra que eran los encargados de ejecutar la orden.

Y atentos a este problema que afecta en toda España. Hablamos del desabastecimiento de las farmacias. Puede que lo estés sufriendo porque, oficialmente, afecta a cerca de 300 medicamentos. Algunos son muy demandados como el Trankimazin, el Primperán, o el Dalsy. Para algunos fármacos hay sustitutivos pero para otros no. Y hay casos extremos, como el de los pacientes dependientes, que necesitan un medicamento determinado, que el médico se lo ha recetado para que lo tomen a diario, y que no pueden seguir el tratamiento, porque directamente no lo encuentran y lo que es peor, no saben cuándo va a estar disponible.

Hay varios factores para explicar el desabastecimiento de las farmacias. El principal es que en España se paga muy poco por el precio de los medicamentos a la industria farmacéutica y eso implica que otros países de la Unión tengan prioridad. En Medidía COPE, hemos hablado con María Porras Fresneda. Es la dueña de una farmacia rural, en La Alberca de Záncara, en la provincia de Cuenca. El problema afecta a los pueblos pequeños y también a las grandes ciudades.

El ministerio de Sanidad ha anunciado un plan, con muy poca concrección, para poner fin a este desabastecimiento.