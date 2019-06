Audio

El mapa autonómico se va cerrando con pactos y acuerdos de todo pelaje. Hoy ha sido el turno del Parlamento de Castilla y León. Es uno de los grandes bastiones que todavía mantiene el Partido Popular. En esta ocasión Alfonso Fernández Mañueco va a ser el presidente gracias al acuerdo que ha llegado con Ciudadanos.

El PP de Pablo Casado aspira a mantener Madrid aunque de momento no está nada cerrado. En VOX quieren más protagonismo, quieren entrar en el gobierno y Ciudadanos, socio sin el que el PP no seguiría al frente de la Comunidad de Madrid, no están por la labor. Habrá que ver si mantienen la tensión o rebajan el pulso. De este modo, los populares gobernarían como máximo en cinco comunidades por nueve del PSOE. Y a Casado le quedaría el consuelo de que en esta parcela de poder suman más población que la que tendría el PSOE. Ya ven que el que no se consuela es porque no quiere.

Con este escenario, Pedro Sánchez quiere poner el broche con su investidura. Sigue negociando y confían que la división abierta en el seno de Podemos sirva para limar sus diferencias. Aún así sigue haciendo llamamientos a Ciudadanos.

Luego Sánchez ha intentado justificar el acuerdo en Navarra, con la marca del PNV esta comunidad, que da la presidencia del parlamento a Geroa Bai y que ha permitido la entrada de bildu en la mesa. El presidente del gobierno se ha limitado a decir que ellos son un partido consititucional.

Al margen de las negociaciones, hoy te estamos contando los detalles de una sentencia con mucha repercusión. Los que acostumbran a descargarse de forma ilegal películas, series, música o lo que sea de internet las conocerán perfectamente. Son páginas que estuvieron abiertas de 2008 a 2014. Películasyonkis.es, seriesyonkis.es o videosyonkis.es. Sus responsables han sido juzgados por un delito contra la propiedad intelectual y un juzgado de lo penal de Murcia les ha absuelto. Entiende que estas páginas no tenían ningún tipo de contenido audiovisual sino que se limitaban a la publicación de los enlaces que conducían a otros servidores donde se alojaban, precisamente esos contenidos. SE han librado, sí. Y lo han hecho porque en aquellos años, la ley era bastante más difusa. Ahora, tras la reforma del código penal de 2015, esa conducta habría sido sancionada. A pesar de esta absolución, no está de más recordar todas esas prácticas que son delitos. Y descargarse contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y difundirlos sin el consentimiento del autor y sin pagar previamente es delito.