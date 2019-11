Antonio Herraiz: "Rivera se ha ido como un auténtico señor"

Audio

Los resultados de las elecciones han dejado este mediodía la primera consecuencia: el líder de Ciudadanos deja la política. En cualquier ámbito de la vida lo difícil no es llegar sino saber marcharse. Aunque la debacle sea evidente, no siempre se da el mismo paso ni se sale de forma elegante. Es más, lo habitual es la imagen del derrotado buscando excusas para seguir agarrado a un puesto y a un sueldo. Seas o no de Ciudadanos, le hayas votado o no ayer, o en otros comicios, Rivera se ha ido como un auténtico señor: “La primera decisión es que he tomado es que dimito como presidente de Ciudadanos”

Rivera dimite después de perder 47 diputados y pasar de ser tercera fuerza, muy cerca del PP, a una irrelevante sexta posición, por detrás incluso de Esquerra Republicana.

Albert Rivera no sólo deja la presidencia de su partido. No recogerá su acta de diputado y renuncia a la política: “La vida es mucho más, ha llegado el momento de servir a otra gente, a mis padres, a mi hija y a mi pareja que ha estado aguantándolo todo contra viento y marea”.

Rivera ha sido la cara más visible de Ciudadanos. En 2006 fue el impulsor de una plataforma para hacer frente al independentismo en Cataluña que después se convirtió en un partido con un ascenso progresivo. El gran error de Rivera ha sido no saber gestionar el éxito y también el excesivo personalismo que le ha impedido escuchar las voces que desde su propio partido le advertían que le barco se hundía. Ahora se abre un proceso interno para su sucesión. Y todas las miradas se dirigen hacia Inés Arrimadas.

El adiós de Rivera marca el día después de las elecciones con un escenario más difícil de gobernar que el que teníamos. No se espera que el Partido Popular vaya a dar su apoyo al PSOE para que Sánchez siga en Moncloa. Ni por activa ni a través de una abstención. Sobre todo después de ver que VOX se ha convertido en tercera fuerza. ¿Y entonces? Pues Sánchez tendrá que buscar en los mismos compañeros de viaje que le permitieron llegar al gobierno en la moción de censura. En esas estamos.