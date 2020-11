Antonio Herraiz: "Queda claro que España podía haber bajado el IVA de las mascarillas mucho antes"

Audio

El Gobierno finalmente atiende al clamor para reducir el IVA de las mascarillas y anuncia una bajada del 21 al 4%. Hasta ahora se había negado y aseguraba que hay una directiva europea que prohíbe bajar el IVA del precio de las mascarillas. Esa normativa está vigente, pero en abril, es decir, hace ya muchos meses, la propia comisión la matizó y señaló que no habría sanciones para los países que tomaran esa decisión. Y no las ha habido, no ha habido esas sanciones.

Por eso bajaron el IVA en Francia, lo hicieron en Italia y también en Portugal, donde comprar mascarillas es mucho más barato que en España. ¿Por qué? Porque los portugueses pagan un 6% de IVA y aquí un 21. Porque los franceses aplican un 5,5% y aquí un 21. Mientras que belgas u holandeses están exentos. Si buscamos comparación peor, la encontramos, sí, nos tenemos que ir a Eslovenia, allí aplican un 22% de IVA.

Bueno, al final, el Gobierno, el gobierno de Sánchez e Iglesias rectifica y asume un IVA reducido al que hasta ahora se había resistido. Lo ha anunciado esta mañana en el Congreso la ministra María Jesús Montero.

“Puedo anunciarles que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%” anunciaba Montero.

Montero ha estado a punto de fallarle el subconsciente y decir, lo que en definitiva es la auténtica realidad. Ha estado a punto de decir “puedo anunciarles que vamos a dar un paso atrás”, luego ha dicho “un paso más” pero lo que van a hacer si, es dar un paso atrás.

Y mientras la pandemia sigue descontrolada en muchos puntos. En las últimas horas se han registrado más de 400 muertos en toda España. Es la última cifra del conjunto del país. Entre las comunidades que han adelantado sus datos esta mañana está Andalucía. Y no hay tregua. 62 fallecidos en las últimas horas y 3.000 contagios.

Por eso, en MEDIODÍA COPE nos hemos situado en la localidad sevillana de Coria del Río. Allí han lanzado una campaña impactante, en la que aparecen unos nichos con una frase directa.

“No queremos que seas el próximo que acabe aquí dentro”. Es una forma dura de prevenir los contagios y que algunos han criticado. No es el caso de Claudio, vecino de Coria. Tiene 47 años, estuvo ingresado por coronavirus en la UCI 35 días, además de 15 días hospitalizado en la planta.

“La concienciación tiene que estar en todo y yo he estado a puntito, a puntito, de entrar en uno de esos. Yo tenía los papeles para meterme dentro. Gracias a un milagro y a la ciencia me salvé. Entonces me parece muy bien que pongan eso ahí y que la gente se conciencie porque además precisamente en Coria el nivel de afectados es muy alto”, explicaba Claudio.

Claudio, lo decía, ha estado a punto de entrar en uno de esos nichos. Y por eso es bueno, es importante escuchar a muchas personas como Claudio en medio de la esperanza o incluso de la euforia por el anuncio de la vacuna.